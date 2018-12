Ex de Ariana Grande envía alarmante mensaje suicida en Instagram

Pete Davidson es un comediante estadounidense y miembro del elenco del show "Saturday Night Live", ha tenido momentos difíciles en su vida tras haber terminado su compromiso con la cantante Ariana Grande.

El ex novio de Arianan Grande escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje suicida y esto ocasionó mucha preocupación de los seguidores del famoso.

En el escrito menciona lo siguiente:

"Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo lo mejor para quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije".