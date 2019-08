Ex de Angélica Rivera habla sobre el matrimonio de la actriz y Peña Nieto

Tras las declaraciones que hizo el ex sacerdote Alberto Athié al mencionar que la boda religiosa entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no tenía un valor sacramental, su ex esposo el productor de Televisa el Güero Castro reveló algo inesperado.

Recordamos que "La Gaviota" se casó en Toluca con el político, ambos se mostraban ante las cámaras muy enamorados, sin embargo, al concluir el sexenio del ex mandatario, decidieron terminar su matrimonio, debido a que Peña fue captado con la compañía de una hermosa modelo llamada Tania Ruiz, la pareja se ha mostrado en público disfrutando de su noviazgo.

El productor comentó en la entrevista que se casó con Rivera hace varios años, pero, luego de un tiempo decidieron finalizar su unión tanto en lo civil como en la iglesia, Castro aseguró que su matrimonio está anulado y por ese motivo "La Gaviota" pudo volverse a casarse.

Con respeto a las fuertes especulaciones sobre una reconciliación luego de que Angélica Rivera haya anunciado su divorcio con Peña Nieto, el productor dijo que desde que decidieron separarse han sido buenos amigos, la respeta por ser la madre de sus hijas.

Durante la entrevista el Güero Castro comentó sobre el posible regreso de La Gaviota a la pantalla chica, pues mencionó que apoya el regreso de la actriz en las telenovelas y dijo que de regresar a los melodramas su ex esposa podría tener un lugar en la nueva teleserie que se estrenará en Televisa.

Recordamos que Rivera tras anunciar su divorcio con Peña, reveló sus deseos de retomar su carrera, pero, por la situación de su separación decidió enfocarse en disfrutar de sus hijas, pues aún se desconoce el regreso de la actriz en la televisión.

