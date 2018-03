Ex conejitas tristes tras la muerte de Hugh Hefner

Tras confirmarse el deceso de Hugh Hefner, creador de la Revista Playboy, las famosas conejitas, sobrenombre que recibieron por su trabajo con él, emplearon diversos medios para expresar sus condolencias ante la noticia. Una de las más devastadas fue sin duda Pamela Anderson, quien en un largo escrito confesó: “tengo muchos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Yo soy, por ti. Me enseñaste todo lo importante acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, eras la persona más importante de mi vida. Me diste mi vida… La gente me dice todo el tiempo que yo era tu favorita… Estoy en un profundo shock”. https://www.instagram.com/p/BZkyhOylX6A/?taken-by=pamelaanderson Por su parte, Kendra Wilkinson, ex pareja y modelo de la publicación, envió un comunicado expresando: “Hef cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy, No podría estás más agradecida por nuestra amistad y el tiempo que pasamos juntos. Lo echaré mucho de menos pero siempre estará en mi corazón”. La reconocida socialité Paris expresó: “Muy triste escuchar las noticias sobre Hugh Hefner. Era una #Leyenda, innovador y único en su especie. Nos divertimos muchos y tenemos recuerdos increíbles juntos. Lo extrañaré mucho”. https://twitter.com/ParisHilton/status/913262190358093824 https://twitter.com/ParisHilton/status/913292552308129792 De la misma forma la estrella de la televisión Kim Kardashian, comentó: “¡DEP al legendario Hugh Hefner! ¡Estoy muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy! ¡Se te extrañará mucho! ¡Te quiero Hef! Besos y abrazos”. https://twitter.com/KimKardashian/status/913261037373100034 La actriz Carmen Electra dijo: “¡Gracias por escogerme y llevarme al mundo mágico de Playboy! No puedo parar de llorar y no puedo imaginar cuántas conejitas están llorando también por ti. Eres un clásico y siempre estaré agradecida por tu bondad”. https://www.instagram.com/p/BZkk2Pzli-n/?hl=es&taken-by=carmenelectra La ex modelo Jenny McCarthy indicó: “DEP #Hef Gracias por ser un revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, especialmente la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso”. https://twitter.com/JennyMcCarthy/status/913245318904471554 La actriz Donna D'Errico exteriorizó: “Hugh Hefner me puso en Playboy y prendió mi carrera. Tengo una deuda eterna contigo, Hef. Vivirás por siempre como un icono de proporciones épicas”. https://twitter.com/DonnaDErrico/status/913246012772278272 Y la cantante Aubrey O'Day comentó: “Cuando hice Playboy me dijo unas palabras que influyeron en mi rumbo. Era un hombre que paraba una sala al entrar en ella”. https://twitter.com/AubreyODay/status/913359933071962112

