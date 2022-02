Ex conejitas de Playboy se unen para defender al difunto fundador Hugh Hefner

Denunciando las "acusaciones infundadas" de la serie documental de A&E recientemente estrenada 'Secrets of Playboy', cientos de mujeres firmaron una carta abierta publicada por la revista People el martes. La lista incluye a las ex novias y empleadas de Hugh Hefner, junto con ex conejitas de Playboy.

“Por lo que sabemos de Hef, era una persona de carácter íntegro, amabilidad excepcional y dedicación al libre pensamiento”, se lee en la carta, y se agrega que el fundador de la icónica marca de estilo de vida “demostró el compromiso de vivir una vida honesta más allá de todo”.

Playmates exhiben abusos de Hugh Hefner en serie televisiva documental sobre Playboy, el grupo editor de la veterana revista valida las denuncias expuestas en la serie de A&E y asegura que ya no tienen relación con la familia de su fundador pic.twitter.com/OrDhZtnDax — EXA Victoria 94.5FM (@ExaVictoria) February 1, 2022

Entre las mujeres que firmaron la carta estaba la segunda ex esposa de Hefner, Kimberley Conrad, quien estuvo casada con el magnate durante nueve años, y finalmente se divorció en 2009. A pesar de la ruptura, no parecía tener mala voluntad hacia ella.

Un avance del programa se refiere al fundador de Playboy como un "depredador" y un "maestro manipulador" que "arruinó la vida de las mujeres". Sus estrellas incluyen a Holly Madison, anteriormente la "novia número 1" de Hefner.

Holly dice que fue manipulada por Hefner

Holly anteriormente afirmó en un libro revelador sobre su relación de seis años que él le había ofrecido $3 millones para que no lo dejara. En la serie de A&E, esa afirmación se transforma en acusaciones de que ella tenía miedo de irse porque Hefner guardaba una “montaña de pornografía vengativa” que no dudaría en desplegar contra ella.

Otra ex novia, Sondra Theodore, parece sorprendida de que Hugh Hefner, a quien llama un "loco", estuviera "obsesionado con el sexo" (a pesar de que el sexo es el foco de atención de la marca Playboy) y afirma que ella "vio el diablo en él".

La propia A&E presenta una declaración al final de cada episodio de 'Secrets of Playboy', reconociendo que si bien el programa contiene muchas denuncias de irregularidades por parte de Hefner y sus asociados, la "gran mayoría de las denuncias no han sido objeto de investigaciones penales o cargos”.

Playboy emitió un comunicado

A pesar del apoyo de tantos que trabajaron y jugaron con Hefner, la propia empresa Playboy parecía ansiosa por distanciarse del hombre que la convirtió en un nombre mundialmente famoso, y emitió un comunicado en el que insistía en que "el Playboy de hoy no es el Playboy de Hugh Hefner".

También señala que la empresa está “dirigida por una fuerza laboral que es más del 80% femenina”. Sin embargo, como marca enfocada en satisfacer la sexualidad de los hombres, Playboy siempre ha empleado a un gran número de mujeres.

El hijo de Hefner, Cooper, también se ha pronunciado en defensa de su padre, recurriendo a Twitter para desmentir los cuentos "lascivos" contados por las docuseries de A&E. Tales historias son “un estudio de caso de arrepentimiento que se convierte en venganza”, tuiteó.

