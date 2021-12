Ex conductora de Venga La Alegría ahora venden árboles de Navidad

Se dice que la ex estrella de TV Azteca ahora tiene este nuevo negocio/Foto: El Heraldo de México

Una ex conductora de Venga La Alegría actualmente está viviendo una crisis en su economía, por lo que tuvo que comenzar un negocio de venta de árboles de Navidad, así lo reveló el periodista de espectáculos, Alex Kaffie en su columna.

Aunque Kaffie no dijo el nombre de la famosa ex integrante de TV Azteca, sí dijo que era una mujer que tu que invertir en este negocio para mejorar sus ingresos: "Ante la escasez de trabajo en televisión la ex conductora de Venga la Alegría tuvo que ‘entrarle’ a la venta de árboles navideños", escribió el comunicador.

El periodista de espectáculo aseguró que la ex presentadora de TV Azteca ha tenido pocas oportunidades en la televisión, motivo suficiente que la obligó a "entrarle" a la venta de árboles navideños este año.

¿Quién podría ser la misteriosa ex conductora de Venga La Alegría?

Algunos nombres de ex integrantes de VLA comenzaron a sonar

A pesar de que Alex Kaffie no reveló el nombre de la ex conductora de Venga La Alegría que en este mes vendió árboles de Navidad, algunos internautas comenzaron con las especulaciones sobre de quién podría tratarse.

Algunos de los nombres que comenzaron a sonar como las posibles famosas que están viviendo una crisis en su economía son Lili Brillanti, Raquel Bigorra, Maritere Alessandri, Matilde Obregón y Curvy Zelma, pero hasta el momento se desconoce la verdadera identidad.

Desde hace unos años, los conductores del programa de TV Azteca se han consolidado como las figuras más importantes dentro del medio del espectáculo, pero cuando dejan de aparecer en la pantalla chica, no siempre tienen buenas rachas en sus carreras.

¿Cuánto les pagan a los conductores de Venga la Alegría?

Algunos conductores ganan más que otros

De acuerdo con información del canal de YouTube, Chacaleo, los conductores estelares del matutino de TV Azteca, ganan desde 25 mil hasta más de 300 mil pesos mexicanos mensuales, dependiendo de la popularidad de cada presentador.

Presuntamente Sergio Sepúlveda es quien más gana de todos los conductores del programa Venga La Alegría, ya que él no sólo trabaja al frente, sino también detrás de cámaras. Pero hasta ahora, no se sabe con exactitud la jugosa cifra que recibe de salario.

