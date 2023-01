Ex conductora de Tv Azteca revela que un hombre la tocó en plena calle

Raquel Bigorra relata uno de los momentos más traumaticos en su vida.

Raquel Bigorra, quién fue conductora de Tv Azteca, se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles que ha vivido, revelando que fue víctima de acoso, esto en los inicios de su carrera.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la ex conductora de “Venga la Alegría” confesó que los inicios de su carrera no fueron sencillos, pues reveló que tuvo que empezar “desde abajo”, para lograr destacar en la industria.

Durante los inicios de su carrera, la también modelo, vivió uno de los momentos más traumáticos que ha enfrentado, pues contó que se encontraba en las calles, cuando un hombre la tocó sin su consentimiento.

Raque Bigorra confiesa que ha sido víctima de acoso

¿Qué le pasó a Raquel Bigorra?

En una reciente entrevista para el programa “De Primera Mano”, la conducta Raquel Bigorra, relató que cuando llegó a México, tuvo que acudir a una gran cantidad de casting, esto en busca de una oportunidad en la industria.

Sin embargo, en ese entonces no tenía los recursos económicos para conseguir un automóvil, por lo que usaba el transporte público y fue justamente al momento de ir a buscar su autobús, cuando enfrentó una indignante situación, que aún sigue teniendo muy presente:

“Pasó un muchacho corriendo y me metió la mano y siguió corriendo, yo me sentí, o sea, me sentí, pero, horrible la experiencia y es que no importa como vayas, pero tuve que aprender a taparme un poco más a la hora de subirme al transporte público” dijo.

La conductora, quién en su momento se vio involucrada en fuertes polémicas, confesó que esta fue una experiencia traumática, y durante muchos años tuvo mucho temor por salir a las calles.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno

¿Qué pasó entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno?

Uno de los momentos más polémico que ha vivido Raquel Bigorra, han sido las acusaciones que Daniel Bisogno ha lanzado en su contra, señalando que era la responsable que vender información de la vida de sus amigos.

La modelo y conductora Raquel Bigorra y Daniel Bisogno fueron grandes amigos durante varios años e incluso la conductora es la madrina de Micaela, la hija del integrante de Ventaneando.

Sin embargo, luego de las declaraciones de Daniel Bisogno en contra de Raquel Bigorra, los famosos no han logrado recuperar su amistad.

