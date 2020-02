Ex conductora de "Hoy" festejó San Valentín besando a su novia ¡Escándalo!

La ex conductora del programa "Hoy" Maca Carriedo ha dejado impactados a sus fieles admiradores al mostrar una fotografía besando a su novia para celebrar este 14 de febrero el Día de San Valentín.

La presentadora de la pantalla chica ha dejado muy en claro sus preferencias sexuales, sin embargo, no había compartido una íntima fotografía junto a su novia, por lo que los internautas la felicitaron por tener el valor de presumir en Instagram el gran amor que le tiene en el Día de San Valentín.

Te puede interesar: Maryfer Centeno abandona Televisa para irse a la competencia

Incluso Raúl Araiza, quien es el conductor de Televisa, quedó sorprendido al ver a la ex conductora del programa "Hoy", dándose un apasionado beso con su novia para celebrar el Día de San Valentín.

De igual forma algunas famosas como Andrea Escalona, Cynthia Urías y Claudia Alvarez, le enviaron emoticones de corazones a la ex conductora de "Hoy" por haber compartido el regalo que le dio a su novia por el 14 de febrero.

"Bueno pues... una no pone nada cursi hasta que sí. (Oye @paolagomezmx no se ve pero me estabas agarrando la pompa. Te pasaste)". Escribió la ex conductora del programa "Hoy" para festejar el Día de San Valentín.

Ex conductora de "Hoy" celebra el 14 de febrero besando a su novia

Mientras que sus fieles admiradores comentaron que la ex conductora de "Hoy" luce muy enamorada de su novia, pues ahora que puede compartir el romance que tiene con ella, no duda en presumir fotos junto a ella, pero la instantánea que ha sorprendido a los usuarios fue la que compartió en el Día de San Valentín.

"Que padre que la gente sea feliz", "Que bonito es el amor cuando es correspondido", "El amor es lo máximo, el amor nos hace libres", "Hermosas". Fueron algunos mensajes que compartieron para la ex conductora del programa "Hoy" al festejar el Día de San Valentín con una romántica fotografía.

Foto: Instagram.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.