Ex conductor de programa hoy ahora vende comida para vivir

Ya son varios los famosos que han revelado que, debido a la crisis económica provocada por la pandemia por coronavirus, y a las pocas oportunidades que hay en el medio artístico, mejor han dedicado sus días a generar recursos con algún pequeño negocio.

Un ejemplo de esto es el conductor Lisardo, quien a través de una entrevista en lo que alguna vez fue su programa, es decir, el matutino de Televisa “Hoy”, reveló que se ha dedicado a vender comida durante la pandemia.

El famoso, quien además brilló en telenovelas, y participó en varias obras de teatro musical, hoy en día se ha dedicado a su negocio de “Fideuá”, un tipo de paella de fideos, siendo este uno de los platillos más populares de Valencia, España, tierra de la cual es oriundo.

“Hay que reinventarse en todo, pero lo que espero es que me salga lo que sé hacer, porque los fideuas me salen bien, pero no como la actuación”.