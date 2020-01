Ex conductor de Venga La Alegría ¿Se une al programa Hoy?

El programa Hoy y Venga La Alegría han sido rivales de audiencia por años, pues el matutino de Televisa, y el de Tv Azteca, respectivamente, han sabido mantener a la audiencia por años, renovando su plantilla y hasta intercambiando conductores, pues van pasando de televisora en televisora.

Ya van varias veces que el Programa Hoy ficha a varios conductores de Venga La Alegría, tal es el caso de Mauricio Mancera, o de Fernando del Solar, que han formado parte del elenco de ambas televisoras.

Sin embargo, es ahora Carlos Quirarte, ex conductor de Venga La Alegria, quien sonaba para estar en el Programa Hoy, después de que el susodicho abandonara el matutino de Tv Azteca tras 11 años en el programa.

¿Carlos Quirarte se va al Programa Hoy?

Fue en el programa de Flor Rubio para Radio Fórmula que el ex conductor de Venga La Alegría habló sobre este rumor, y explicó que su salida de Venga La Alegria atiende únicamente a proyectos personales, sin embargo, no confirmó (aunque tampoco desmintió) los hechos, simplemente aseguró que no está cerrado a ninguna posibilidad, y que por el contrario, está en tiempo de escuchar ofertas.

“Agradezco los rumores sobre nuevos espacios para seguir desarrollando mi trabajo. No me cierro a las posibilidades ni a las formas de trabajo que puedan llegar”, dijo Carlos Quirarte.

Vale la pena resaltar que tras la salida de Mauricio Mancera, Yanet García, Chano Jurado y Maria Fernanda Centeno, del elenco del Programa Hoy, seguramente hay espacio para Carlos Quirarte, será cuestión de que Magda Rodriguez le haga una oferta al ex conductor de Venga La Alegría, sin embargo, por ahora el futuro televisivo de Carlos Quirarte es incierto, y habrá que esperar para saber que ocurre con su carrera.

