Ex compañero de cuarto de Chyno Miranda reveló los maltratos en Tía Panchita

En La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que ha ocurrido con el caso de Chyno Miranda, quien fue sacado del centro de rehabilitación Tía Panchita en Venezuela, pero recientemente un ex compañero del famoso reveló el martirio que vivió en aquel lugar y las cosas que le hicieron al cantante.

Durante una entrevista para el programa “Despierta América”, la persona reveló que los obligaban a limpiar la suciedad que dejaban otros compañeros, tenían que limpiar los baños y los cuartos, y que las ratas pasaban por los cuartos; expresó que fue muy desagradable.

De igual forma contó que los encargados del centro obligaron al cantante a ingerir medicamentos mientras lo tenían sometido a una especie de alicate para que pudiera abrir la boca. Por otro lado, también dijo que el cantante le habló mal de Nacho.

Ex compañero de Chyno Miranda revela presuntos maltratos

Recordamos que el programa “Chisme No Like” comentó que el artista intentó escapar del centro pero recibió un severo castigo, pues no pudo hablar con sus compañeros, no recibió golosinas, ni pizza, ni nada de la familia.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te informamos que capturaron a falsos psiquiatras que trabajar en Tía Panchita, fueron detenidos cuatro personas tras una inspección higiénica sanitaria que ordenaron las autoridades venezolanas.

Te puede interesar: Chyno Miranda reaparece y rompe el silencio tras ser trasladado a otro hospital

¿Quién es la mujer que sale con Chyno Miranda?

El cantante venezolano le dio una oportunidad al amor

A través de las redes sociales se difundió un video de cómo fue que el cantante Chyno Miranda salió de aquel centro de rehabilitación acompañado de una misteriosa mujer, quien es la novia del cantante. La joven se llama Astrid Dayana Falcón, aunque no se sabe más detalles de su nueva novia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram