Ex bailarina rompe el silencio y revela su salida de "Venga la Alegría"

La sensual bailarina de "Venga la Alegría" a través de las redes sociales rompió el silencio y reveló el motivo de su salida del programa de TV Azteca.

Jenny García durante su presencia en el programa de "Venga la Alegría" emocionaba a todos los televidentes debido a las sensuales rutinas de baile que realizaba junto con las demás chicas, quienes lucían sensuales y ajustados atuendos.

Recientemente en redes sociales han circulado un video donde Jenny García la ex bailarina de "Venga la Alegría", reveló los motivos de decirle adiós a la emisión de TV Azteca.

En el videoclip Jenny García mencionó: “Oigan gente linda para la gente que no me creyó la salida de Venga la Alegría, si, si dije hay que cerrar ciclos, que querían que dijera algo malo, ¡pues no!, en mi vida hasta ahora no es nada malo, quiero dedicarme más a disfrutar a viajar y por eso abrí mi canal de YouTube, para que ustedes me sigan y vean todo lo que hago a través de los videos que voy a estar haciendo sobre mis viajes, mi comida y de cómo estar sana”.