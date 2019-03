Ex amiga de Kylie Jenner tras infidelidad aparece en redes estrenando nuevo look

Luego del escándalo del beso que se dió con Tristan Thompson la ex pareja de Khloé Kardashian, la ex amiga de Kylie Jenner decidió cambiarse el look y dejar atrás los comentarios sobre la infidelidad.

Jordyn Woods a través de su cuenta personal de Instagram decidió compartir una fotografía mostrando su nuevo cambio de imagen, tal parece que la amante de Tristan optó por cortarse en cabello muy al estilo bob.

Recordamos que la amante de Tristan estuvo en un programa con Jada Pinkett-Smith donde reveló que si le dio un beso al jugador de baloncesto pero que nunca tuvo relaciones sexuales con él.

Ante el escándalo de la segunda vez que Tristan engaña a la hermana de Kim Kardashian, ella comentó en su cuenta oficial de Twitter que la culpa es del padre de su hija y no de ella.

Y es que las últimas publicaciones que ha realizado Khloé Kardashian en redes sociales ha mencionado que se enfocará en su familia y su pequeña hija True.

Tras la infidelidad la ex amiga de Kylie Jenner comentó que esta situación ha afectado demasiado a si familia, pues ellos están sufriendo el acoso en las redes sociales.

La famosa modelo decidió darle la vuelta a la página y continuar con su vida ante la traición que le hizo a uno de las celebridades de la familia Kardashian-Jenner. En dicha publicación escribió:

"Si estás leyendo esto... significa que Dios te ha regalado otro día más para que te despiertes y te sientas más agradecido y seas mejor persona de lo que eras ayer", dice el mensaje que ha enviado a sus fans.

Han revelado que Jordyn a pesar de estar distanciada de su ex amiga Kylie Jenner tal parece que sigue revisando sus redes sociales, pues las últimas publicaciones de la joven empresaria la amante de Tristan le ha dado like a las fotografías.