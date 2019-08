Ex alumnas de "La Academia" se agarran con TODO en redes

Algunos ex alumnos de "La Academia" han logrado ser exitosos en el mundo de la música, mientras que otros se han dedicado en la actuación y otros proyectos, a pesar de tener caminos diferentes han tenido una relación de amistad por el tiempo transcurrido, aunque Myriam y Toñita ha mostrado todo lo contrario, pues en redes sociales empezaron a atacarse y ofenderse.

El supuesto pleito entre las ex alumnas, surgió por un comentario que realizó la ganadora de la primera generación del reality show de TV Azteca, pues ella mencionó que "La Negra de oro" es una traidora y que está dolida por no haber ganado en el programa.

Ante los comentarios de Montemayor, Toñita no se quedó callada y comenzó a atacar a la cantante, mientras que la otra ex alumna decidió contestar los mensajes con imágenes muy polémicas; tal parece que ambas cantantes se odian y no se soportan.

si sabes que digo la verdad, te deje pero sigues hablando de mi en entrevistas, es carrilla según tu pero lo mio también es carrilla aguantese, pudiste parar esto hace 2 años sabias q no era culpable y no lo hiciste !!!@MyriamMonteCruz #LuegiNoTeQuejes

Y agaunta vara. pic.twitter.com/SHL6e1qX93 — #Toñita (@lanegradeoroofi) August 21, 2019

Cabe mencionar que ambas ex alumnas de "La Academia", durante su participación en el programa tuvieron la oportunidad de interpretar juntas algunas interpretaciones, pero todo parece indicar que se han declarado la guerra en redes sociales.

Myriam en uno de los mensajes que le envió a Toñita, mencionaba que ella es una envidiosa por no haber ganado la primera generación del programa de TV Azteca: "Porque no estuvo ni cerca de ganar la Academia, y con la vida porque si no habla de mí, no hablan de ella, yo no me tropiezo con la misma piedra". Mencionó la cantante.

Mientras que Toñita decidió terminar aquella discusión y envió un mensaje a Myriam, incluso también a sus fans, pues mencionó que si ve entre sus mensajes insultos o ataques bloqueara a los usuarios, pues ella ya quiere finalizar el pleito.

"Mis amores con esto acabo la discusión, persona que se meta a insultar ya sea aquí o mis otras redes solo será bloqueada, pido que no den seguimiento a insultos, vamos a acabar, esto doy finalizada una discusión que no lleva a nada gracias por su apoyo siempre besos".

