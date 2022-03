Ex alumna de La Academia reaparece y confiesa tener serios problemas económicos

Wendolee Ayala, ex alumna de La Academia, reality show de TV Azteca que cautivó al público en 2002 con su primera emisión, reapareció en redes sociales tras varios años de permanecer lejos de las cámaras y confesó la complicada situación que se encuentra atravesando.

La ex académica se sinceró ante sus seguidores de Instagram a quienes reveló que se encuentra atravesando una crisis tanto económica como emocional. Y es que, la nacida en Torreón, Coahuila, logró una exitosa carrera tanto en la música como en su faceta de escritora pero ésta llegó pronto a su fin.

Ayala formó parte de la primera temporada del reality show junto a grandes artistas como Víctor García, Yahir y Nadia, quien pasó de cantante a cristiana, pues a 20 años de la primera emisión del programa, muchos de los participantes decidieron cambiar de carrera.

¿Qué pasó con la ex alumna de La Academia?

La cantante confesó que se encuentra atravesando un momento complicado en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la ex académica compartió un extenso mensaje por donde confesó que se encuentra atravesando una crisis tanto económica como emocional. Y es que reconoció estar pasando por una mala racha en su vida personal.

“Viviendo una crisis muy fuerte personal…decidí contarles lo que estoy pasando, estuve acostumbrada a que por ser artista, solo tengo que mostrar lo bonito, todos en las redes sociales muestran solo lo lindo, sin hablar de las luchas y retos que vivimos, al no ser sinceros, el público puede comparar sus propias vidas”, declaró.

Asimismo, en un video compartido en su cuenta de YouTube, la cantante de música regional confesó que su matrimonio no se encuentra en su mejor momento. "Estoy pasando por una fuerte crisis... paso por una mala racha económica, después de lo de mi hija Hanna, que estuvo internada muchos meses, no he tenido trabajo. Además, tengo problemas en mi matrimonio".

¿Qué edad tiene Wendolee de La Academia?

Wendolee Ayala se casó con Todd Hill.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Wendolee Ayala radica en Los Ángeles, California, desde hace 16 años. Durante este tiempo se ha dedicado a la música y ser madre, también exploró otros talentos como la de escritora con el lanzamiento de su libro ‘Alma ligera en cuerpo pesado’.

Sin embargo, la ex alumna de La Academia de actualmente 40 años de edad, se encuentra atravesando un momento difícil tanto en su vida personal como en su carrera, la cual se ha visto pausada en los últimos años debido a que se ha dedicado a su pequeña hija Hanna quien tuvo que ser intubada al nacer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!