Ex actriz de Tv Azteca culpa a México de infectarse de Covid-19 ¡Escándalo!

Famosa ex actriz de Tv Azteca culpó a México de haberse contagiado por Covid-19, a pesar de que también viajó a Argentina, lugar donde también se han presentado casos de Coronavirus.

Mediante una entrevista en el programa “Ventaneando”, Margarita Gralia dio detalles sobre su estado de salud y de su esposo Ariel Blanco, después de que ambos dieran positivo a las pruebas de la nueva cepa de Coronavirus.

Recordemos que esta actriz de origen argentino, es reconocida en nuestro país tras su participación por más de 30 años en algunas telenovelas de Tv Azteca, entre las que se destacan “Mirada de Mujer”, “Cuando seas mía” y “Amor en custodia”

“Voy saliendo de esto, Ariel también un poquito más lento, le afectó un poco más, tocó más sus pulmones, pero de todas manera está todavía peleándola y bien, o sea cada día los resultados de laboratorio son un poco mejor cada día, así que pasito a pasito vamos saliendo”

Asimismo Margarita Gralia habló acerca de las causas que la hicieron acudir al hospital, debido a que ni ella, ni su esposo presentaron los síntomas característicos de la nueva cepa de Coronavirus. Una padecimiento que ya ha afectado a más de 1,200 personas en nuestro país.

De esta manera la actriz explicó que ni ella, ni su esposo presentaron síntomas como fiebre o tos seca, por lo que guiarse de estos síntomas podría ser un error fatal. Confesó que ella únicamente tuvo un dolor agudo en la frente que no pudo calmar con ninguna pastilla.

Por otro lado Gralia explicó que su esposo empezó con inapetencia, puesto que no quería comer nada, y después de ello tuvo un leve malestar en la garganta. Asimismo la actriz comentó que estos malestares iniciaron después de su llegada de Argentina, donde aún no existían casos de Coronavirus.

Razón por la cual la ex actriz de Tv Azteca asegura que su contagio fue en México, puesto que los primeros síntomas los presentó en nuestro país y no en su viaje a Argentina, donde aún no se reportaban casos de Covid-19.