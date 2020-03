Ex actriz de RBD anuncia la CANCELACIÓN de su boda/Foto: Las estrellas

Estefanía Villarreal es una actriz mexicana muy recordada por su papel de “Celina Ferrer” en la telenovela de Televisa “Rebelde”. La ex actriz de RBD ha tenido una buena carrera artística después de haber participado en la famosa producción de Pedro Damián. Pero parece que en su vida personal las cosas no van nada bien, ya que ha anunciado que canceló su boda.

Contrario a lo que muchos pensarían, la actriz de 33 años no canceló su matrimonio por alguna infidelidad o porque las cosas ya no funcionaran con su prometido Gidi Shwartz, de acuerdo con Estefanía Villarreal, las cosas se han complicado en su vida laboral, por la carga de trabajo que está teniendo, lo que conllevó a tomar la decisión de posponer el matrimonio.

La ex actriz de RBD es novia de un guapo israelí llamado Gidi Shwartz, a quien conoció desde hace dos años durante un viaje por el Medio Oriente. El empresario le entregó el anillo de matrimonio el pasado octubre, y este abril de 2020 sería la fecha en la cual la pareja se daría el “sí”. Pero al parecer, esos planes han cambiado.

El cambio de Estefanía Villarreal de Rebelde

La actriz mexicana Estefanía Villarreal ahora está muy comprometida con su trabajo en el grupo musical Reinas de Corazones, además de que está desarrollando con éxito su carrera como actriz. Por lo cual, su enlace matrimonial cambiará de fecha, y aunque no aseguró para cuándo sería, sí afirmó que esta “cancelación” solo lo hizo por trabajo, y no por que ya no ame a su prometido.

La ex RBD le declaró a la revista TVNotas que se encuentra muy enamorada del israelí y que es la persona ideal para ella. El anillo le fue entregado a Estefanía Villarreal durante un crucero, y declaró que su pareja la está apoyando por completo en la suspensión de la boda.