Ex actor de Riverdale planeaba asesinar al primer ministro de Canadá

El ex actor de Riverdale, Ryan Grantham se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales, y todo surgió durante una audiencia por el asesinato de su madre, quien perdió la vida a los 64 años de un disparo en la nuca en el 2020, mientras tocaba el piano en su casa.

Y es que, en la audiencia reveló cuál hubiese sido su segunda víctima, pues el ex actor admitió haber ensayado el homicidio, además dijo que grabó videos, cuyas imágenes fueron presentadas ante la jueza de British Columbia; en esos videos habla sobre el disparo a Barbara White.

Pero, el joven de 24 años de edad, fue en busca de su segunda víctima y fue armado con tres pistolas, municiones, artículos para acampar, así como un mapa con direcciones con una idea de acabar con la vida del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Ex actor de Riverdale confesó cuáles eran sus intenciones

Ex actor reveló que tenía intenciones de asesinar al primer ministro Trudeau

El joven justificó sobre el asesinato de su mamá y dijo que no quería que ella viera el acto de violencia que iba a cometer, pues sus intenciones era asesinar a Trudeau, quien está en el gobierno desde 2015, pero el ex actor decidió no continuar con su plan y se entregó a las autoridades.

Por otro lado, la fiscal Michaela Donnelly presentó informes psiquiátricos sobre el estado mental de Ryan Grantham, los reportes indican que estaba pasando por una intensa depresión clínica. Por su parte, el ex actor dijo que no tiene excusa, que desperdició su vida frente a algo tan horrible.

Cabe mencionar que el ex actor interpretó a Jeffrey Augustine en la serie disponible en Netflix, pero el ex actor fue acusado de asesinato en primer grado, él se declaró culpable de segundo grado hace 4 meses, por lo que su defensa intenta buscar una reducción de la condena.

¿Cuándo sale la temporada 6 de Riverdale?

Las 5 temporadas están disponibles en Netflix

Los usuarios esperan con ansias cuándo será el lanzamiento de la sexta temporada de la serie, pues recordamos que las 5 temporadas están disponibles en la plataforma streaming Netflix, aunque la nueva temporada se estrenó en Warner Channel el pasado mes de marzo.

Por el momento no han revelado cuándo será la fecha para ver los nuevos capítulos de la serie Riverdale en la plataforma, pero los usuarios pueden disfrutar de las anteriores temporadas que cuentan con una duración entre 41 y 45 minutos.

