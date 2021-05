Ex RBD reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori

Luego de la fuerte confesión de Sergio Mayer Mori sobre el proyecto de RBD, ahora es Christian Chávez quien le respondió de una manera sarcástica.

Fue durante una transmisión en vivo en la que el joven actor se manifestó sobre su participación en la nueva versión del clásico Rebelde, ahora bajo la producción de Netflix.

Enseguida las redes sociales estallaron e incluso pidieron que se expulse al actor del proyecto, pues no le has agradable la idea de participar en algo que no le satisface.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre RBD?

“No me gustan las canciones, nunca vi el coso este”, explicó Sergio en una transmisión en vivo que realizó recientemente a través de su cuenta de Instagram.

Estos comentarios le valieron para ganarse el odio de los seguidores de RBD, pues consideran que el actor debe abandonar la producción ya que no les gusta su actitud pedante y aburrida.

Hasta el momento Netflix no ha respondido a la queja de los fans y no ha emitido tampoco una fecha de lanzamiento sobre la nueva versión de Rebelde.

Christian Chávez le responde al hijo de Bárbara Mori

“Qué triste decir que odias algo que tanto amamos”, compartió Chávez

Te informamos en La Verdad Noticias que los fans no son los únicos que reaccionaron a las declaraciones del hijo mayor de Mayer, pues ahora el ex RBD Christian Chávez aprovecho su Instagram para mandar una indirecta a Sergio.

“Qué triste decir que odias algo que tanto amamos”, compartió Chávez a través de sus historias breves de Instagram mientras se encontraba en un gimnasio.

Ahora que Christian se mencionó al respecto, se espera que en los próximos días Sergio Mayer Mori haga una declaración, ya sea para disculparse o para anunciar su salida del proyecto.

