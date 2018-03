Ex RBD es olvidado por sus fans ¿te acuerdas de él?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho corazón pero poca convocatoria. Eso es lo que la ha pasado a Christopher Uckermann quien, con el fin de ayudar a los damnificados del sismo, instaló una carpa en el Parque España para hacer una “brigada musical”. En donde los artistas que quisieran unirse podían ir y cantar. Sin embargo, pese a haber llenado estadios con sus ex compañeros de RBD, la gente que asistió fue muy poca e incluso había quien parecía no reconocer al protagonista de Kdabra y caminaba por el parque sin percatarse de la presencia del actor.

ENOJO DE SUS FANS

Los fans de la agrupación RBD se encuentran furiosos y tacharon al actor Christopher Uckermann de malagradecido pues se enteraron a 11 años de la desintegración de la banda que el cantante odiaba a dicha agrupación que le trajo fama internacional ya que revelo que el género musical que cantaban no era de su agrado y añadió que prefería otro tipo de música. De inmediato los que se hacían llamar sus fans lo atacaron en redes sociales esto provoco la furia del cantante y arremetió contra ellos. El ex integrante se encargó de bloquear todas aquellas cuentas que lo relacionaran como "Diego" personaje que interpreto en la popular serie juvenil en sus declaraciones el joven comento lo siguiente "Se me ha notificado que se están creando imágenes de conversaciones falsas usando mi nombre y mi imagen. A partir de mañana serán bloqueadas de mis redes todas las páginas que digan "Vondy" declaro el actor.