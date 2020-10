Ex Académico podría haber firmado con Televisa ¿Quién será?

Es bien sabido que personalidades como Carlos Rivera o Victor García iniciaron su carrera en La Academia, Reality Show de Tv Azteca, pero con el paso de los años la televisora del Ajusco no supo manejar sus carreras y migraron a la competencia Televisa, quienes les ofreció más recursos.

En ese sentido, ahora hay un ex académico que decidió sumarse a esta lista de “traidores”, y se trata del simpático Luis Armando, mejor conocido como Paolo Botti, integrante de la sexta generación del reconocido reality.

El joven se ganó el corazón del público por su carisma, sus maromas, y porque tambien tenia mucho talento para cantar, por lo que una vez que se acabó el programa de televisión, le ofrecieron conducir el programa de concursos “Para Todos”, junto a Mauricio Barcelata y Mimi de Flans y La Guereja.

Paolo Botti a Televisa

Varios medios de comunicación encontraron al cantante en los estudios de Televisa, en donde al parecer se encuentra en pláticas con Magda Rodríguez para un proyecto de conducción aunque no quiso adelantar más detalles.

El ex académico dijo que para él no importa la empresa, sino que busca donde impulsar su carrera, cosa que en su momento no supo hacer Tv Azteca, dejando estancados a muchos de los grandes artistas que salieron de dicho programa.

“Muchos artistas quedaron estancados, no tuvimos desarrollo, el canal no contaba con gente profesional, hoy por hoy no puedo hablar porque creo que ya es otra administración” , dijo.

Aunque no quiso revelar más detalles sobre ese nuevo proyecto, el cantante se dijo agradecido con Magda Rodríguez, y será con el tiempo que conozcamos los nuevos proyectos para este cantante.

