Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Ewan McGregor se divorcia y ya tiene una nueva relación! Una pareja más se separa...parece que la estabilidad de las parejas en Hollywood se está perdiendo. Los que eran las parejas más estables y un ejemplo para todos se están separando. Recordemos que el divorcio más triste y controversial fue el de Angelina Jolie y Brad Pitt, y aun año de eso todavía no lo superamos. Ahora es el querido Obi Wan el que se separa de su pareja luego de 22 años juntos.

EXCLUSIVE: Ewan McGregor’s marriage feared ‘over’ as wife makes big move after he was seen kissing co-star https://t.co/ZJlNG6Hi8H pic.twitter.com/ystOgCYqVy — The Sun (@TheSun) 22 de octubre de 2017

¡Ewan McGregor se divorcia y ya tiene una nueva relación!se divorcian tras 22 años de matrimonio y cuatro hijas en común. Esto lo confirmó la revista People que asegura que la pareja esta separa desde mayo. Mes en que la actriz Mary Elizabeth Winstead finalizó su matrimonio de 7 años con Riley Stearns. Esto tiene relevancia porque ahora Ewan McGregor y May Elizabeth Winstead han comenzado una relación. Y no hablamos de una profesional debido a ser compañeros en la serie Fargo, sino que fuera de cámaras están juntos. Ahí se conocieron y ahí se empezó a gestar algo más que una amistad como demuestran las fotos que ha publicado The Sun en las que vemos a la pareja besarse en un restaurante de Londres del que se marcharon juntos en la moto del actor.El actor y su ex mujer también se conocieron en el rodaje de una serie. En su caso fue Kavanagh QC, luego se casaban en 1995 y lo que parecía una pareja consolidada ha resultado no serlo. Parece que Ewan McGregor ha encontrado la felicidad al lado de su nueva chica, una actriz 14 años menor. A diferencia de su ex que era 5 años mayor que él. Un cambio sustancial que veremos si tiene tanta fuerza como la relación que ha mantenido durante tanto tiempo con su ex.