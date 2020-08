Ewan McGregor pierde los millones de dólares de Star Wars en acuerdo de divorcio

Ewan McGregor pierde los millones de dólares de Star Wars en acuerdo divorcio

El divorcio de Ewan McGregor ha sido un camino bastante accidentado, pero ahora ese capítulo ha llegado a su fin, ¡con un gran día de pago para su ex esposa!

En resumen: el actor se separó de su esposa de 22 años, Eve Mavrakis, en 2017, y rápidamente siguió adelante con su coprotagonista más joven, Mary Elizabeth Winstead.

No está claro qué tan rápido Ewan McGregor empezó la relación amorosa con su coprotagonista, pero las reacciones de su esposa e hijas definitivamente no pintan una imagen bonita.

Mary Elizabeth Winstead, la causante del divorcio de Ewan McGregor

Independientemente, el proceso de divorcio algo contencioso ahora finalmente ha llegado a su fin, tras lo cual, la revista People publicó los documentos del juicio de divorcio, y la ex-esposa de Ewan McGregor obtuvo una gran cantidad de cambio.

Ewan McGregor pierde los millones de Star Wars

Si bien la pareja divide sus activos, todas las regalías y los residuos de los proyectos de cine y televisión de Ewan McGregor durante su unión se consideran propiedad comunitaria.

En otras palabras, ella recibirá el dinero que Ewan McGregor obtuvo de la trilogía de Star Wars que protagonizo. Las precuelas generaron entre $ 600 millones y $ 1 mil millones cada una.

El valor neto estimado de Ewan McGregor estaba en algún lugar arriba de los $40 millones, gracias a Star Wars.

Mavrakis también obtendrá la mitad del dinero en efectivo de la película Christopher Robin de 2018, por la que Ewan McGregor de 49 años ganó otros $3 millones, pese a que su separación ocurrió en 2017.

El acuerdo de divorcio de Ewan McGregor

TMZ informó que la estrella de Moulin Rouge se quedará con 30 de sus vehículos, Ewan McGregor es un conocido entusiasta de las motocicletas, e incluso protagonizará una nueva serie sobre el tema para AppleTV + en el otoño.

Mavrakis conservará su casa, entre otros activos, y recibirá $ 35,868 al mes en manutención de su ex- cónyuge.

Eve Mavrakis y Ewan McGregor contrajeron matrimonio en 1995

Ewan McGregor y su ex-pareja compartirá la custodia legal y física conjunta de su hija menor, Anouk de 9 años. (Sus otras tres hijas, Clara, 24, Jamyan, 19, y Esther, 18, todas son mayores de edad). El actor pagará $ 14,934 adicionales al mes en manutención infantil.

Ahora, el joven Obi Wan Kenobi es libre de vivir su vida con su coprotagonista de Fargo y Birds of Prey. La pareja parece seguir fortaleciéndose, aunque hubo rumores en 2018 de una ruptura, supuestamente porque Winstead "odiaba ser etiquetada como un rompehogares".

En ese momento, The Sun se acercó a Mavrakis, quien respondió:

"No he hablado con Ewan en absoluto, por lo que en realidad no sé si están juntos o no. No me importa lo que esté haciendo. No sé nada al respecto. No hablamos y no he hablado con él durante algún tiempo".

Ojalá las cosas sean más amigables entre los ex ahora que el polvo se ha asentado, al menos por el bien de su hija. Y si no ... ¡al menos Mavrakis puede disfrutar de unos ahorros MUY cómodos con este asentamiento!. Dinos que piensas en los comentarios.