Ewan McGregor gana el Critics 'Choice a Mejor Actor de Película de Superhéroes

Ewan McGregor ganó recientemente el premio al Mejor Actor en una Película de Superhéroes por su interpretación aclamada de cinta de DC, Birds of Prey: y la emancipación fantástica de una Harley Quinn, de 2020 en el primer show de los Critics 'Choice Super Awards.

El actor ganó el premio honorífico sobre sus compañeros nominados Skylar Astin (Secret Society of Second-Born Royals), Jim Carrey (Sonic The Hedgehog), Chiwetel Ejiofor (The Old Guard) y Ben Schwartz (Sonic The Hedgehog).

Presentado por Kevin Smith y Dani Fernandez, los Critics 'Choice Awards inaugurales se llevaron a cabo el 10 de enero y celebraron series y películas de los géneros de superhéroes, ciencia ficción / fantasía, terror, acción y animación.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo virtualmente, debido a las restricciones y precauciones por la pandemia de COVID-19, en The CW el 10 de enero.

McGregor llega a DC con Birds of Prey

Ewan McGregor interpretó a Black Mask / Roman Sionis en Birds of Prey de 2020, un villano que inspiró a las letales mujeres protagonistas a unirse contra él en su búsqueda de proteger a Cassandra Cain.

"Quiero matarte, porque sin el Joker puedo", dijo el famoso personaje de Ewan McGregor en la película, lo que lleva a Quinn a decidir que necesita ayuda para derrotarlo.

Ewan McGregor da vida a Black Mask en Birds of Prey

McGregor se unió a la coprotagonista, Margot Robbie en el círculo de ganadores, ya que también se llevó a casa el Super Premio Critics 'Choice a la Mejor Actriz en una Película de Superhéroe.

El personaje de DC Comic apareció por primera vez en Batman # 386 de 1985 y fue creado por Doug Moench y Tom Bandrake. Sionis es conocido en Gotham City por ser uno de los cerebros criminales más peligrosos y con frecuencia se enfrenta al Caballero de la Noche.

Al igual que Bruce Wayne, el personaje provenía de la riqueza, pero su educación oscura lo llevó a convertirse y seguir siendo una fuerza siniestra en Gotham City, rivalizando con Lex Luthor en el inframundo criminal y como se ve en el Año del villano Black Mask # 1.

Dirigida por Cathy Yan y escrita por Christina Hodson, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) está protagonizada por Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco y Ewan McGregor.

¿Qué te parece la victoria de Ewan McGregor en los Critics 'Choice Super Awards?, ¿Te gustó su actuación en Birds of Prey?

