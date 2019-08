Ewan McGregor REGRESA con Obi-Wan Kenobi para una serie (FOTOS)

La D23 Expo ha quedado confirmado lo que se venía rumorando desde un tiempo atrás, pues Obi-Wan Kenobi tendrá su propia serie en Disney+ y nuevamente el encargado en protagonizarlo será el famoso actor Ewan McGregor.

Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más importantes de Star Wars que llevan circulando grandes rumores de producción por años, para ser exactos desde 2012 cuando Disney compró Lucasfilm.

Hay que recordar también que en 2018 supuestamente Lucasarts había puesto en marcha una película del personaje con Stephen Daldry como director, pero McGregor lo negó todo meses más tarde, decepcionando a los fans del personaje.

Un tiempo más tarde, en 2018 el actor Ewan McGregor aseguró que le encantaría volver al personaje: "Seguramente hay una muy buena historia que contar entre mi Obi-Wan y el de Alec Guinness", a lo que se refería a la relación entre Star Wars: Episodio III y Star Wars: Episodio IV.

Para el 2019 volvieron a darse los reportes con un rumor que la película estaba siendo reconvertida en una serie de TV para Disney+, lo cual resultó totalmente cierto.

Esta noticia solo necesitaba ser confirmada pues, con The Mandalorian y la precuela de Rogue One con Diego Luna, cada vez era más posible el regreso de Ewan McGregor a la franquicia, lo que hoy ya festejan los fanáticos del actor.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie pero durante el anuncio en la D23 Expo, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha dicho que los guiones ya están escritos y que la producción empezará a grabar episodios en 2020.

Ewan McGregor nació en Escocia, desde muy joven fue alentado por sus padres a desarrollar sus dotes interpretativas iniciando una carrera como actor, para que en 1988 comenzara a estudiar Arte Dramático en el Guildhall School of Music and Drama de Londres y en 1993 recibe su primera oportunidad en la pequeña pantalla en la serie ‘Lipstick on your collar’.

Su gran oportunidad llega en 1999 cuando es elegido por George Lucas para interpretar a Obi-Wan Kenobi en las tres nuevas películas de ‘La guerra de las galaxias’: ‘La amenaza fantasma’, ‘El ataque de los clones’ y ‘La venganza de los Sith’.

