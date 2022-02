Evolución de los labios de Kendall Jenner a lo largo de los años

Se cree que Kendall Jenner, a quien aparentemente se le ha hecho menos trabajo quirúrgico estético, buscó ayuda médica para darle a sus rasgos faciales la máxima estética. Si bien nunca admitió haber recibido ningún tipo de cirugía plástica, se rumorea que Kendall se operó la nariz.

El cirujano plástico certificado Dr. Alessi de los Institutos Alessi y la Fundación Face Forward describió por qué cree que se alteró la nariz.

“El contorno del cartílago lateral inferior en la punta se puede ver claramente y parece haberse reducido.

“El puente nasal parece ser más pequeño”, explicó.

El Dr. Alessi, quien nunca ayudó personalmente a Kendall con ningún procedimiento cosmético, agregó que los cambios en su nariz probablemente sean más que el trabajo de un maquillaje estratégico.

Mientras tanto, los fanáticos de la modelo están convencidos de que ha aumentado su puchero para que coincida con los labios más carnosos de sus hermanas Kardashian-Jenner, y la evidencia fotográfica es bastante reveladora y la mostraremos en La Verdad Noticias.

Kendall Jenner, una estrella “natural

La modelo afirma que su belleza es natural

Kendall cumplió 18 años en 2013 y había estado modelando durante algunos años en ese momento. No era la supermodelo que es hoy, pero iba por buen camino.

Al año siguiente, llamó la atención cuando reservó su primer desfile de alta costura con Marc Jacobs y se puso una blusa transparente sin nada debajo.

Si bien sus pezones visibles generaron cierta controversia, le dijo a la revista W en 2016 que estaba "emocionada" de mostrar su cuerpo.

“Soy rara, me encanta que mis pechos estén afuera”, sonrió.

Tanto en 2013 como en 2014, en medio de su vertiginosa carrera, los labios de Kendall parecían naturales y sin cambios.

En 2015, la hermana menor de Kendall, Kylie Jenner, fue noticia por engordar seriamente su puchero. Si bien originalmente atribuyó el cambio de forma de sus labios a los delineadores y lápices labiales, la fundadora de Kylie Cosmetics confesó a las cámaras en un episodio de Keeping Up with the Kardashians en 2015 que, de hecho, había recibido rellenos labiales.

“Tengo rellenos labiales temporales, es solo una inseguridad mía y es lo que quería hacer”, dijo.

Mientras tanto, la hermana mayor, Kendall, aparentemente seguía luciendo su puchero natural.

Para 2018, mostrar una sonrisa más voluptuosa se había convertido en una tendencia generalizada, y parecía que todos en Hollywood estaban agregando algo a sus labios.

Kendall parecía ser uno de los muchos que siguieron su ejemplo. Sin embargo, ella ha negado rotundamente haber hecho el trabajo.

En una publicación de 2017 en su sitio web ahora desaparecido, Kendall criticó los rumores de que recibió algún tipo de cirugía plástica en la cara.

“Es todo tan agotador”, dijo.

“Como modelo, ¿por qué tendría que reconstruirme la cara?

"Ni siquiera tiene sentido".

Los rumores comenzaron después de que su hermana magnate de la belleza, Kylie, compartiera un video maquillándose, en el que se delineaba los labios para darles más volumen.

Kendall no ayudó a los rumores al año siguiente cuando publicó una selfie que mostraba labios claramente más grandes.

Si bien algunos fanáticos comentaron debajo de la foto con la esperanza de que la nueva apariencia fuera solo el trabajo del lápiz labial, muchos estaban seguros de que se había Labios grandes de Kendall Jenner

Para 2021, estaba claro que los labios más voluminosos de Kendall estaban aquí para quedarse, independientemente de cómo los lograra.

Estuvo sujeta a más rumores de relleno de labios cuando publicó una selfie en el espejo en la que sus labios se veían demasiado delineados con maquillaje y agrandados físicamente. Kendall no comentó públicamente sobre los chismes como lo hizo en el pasado.

Kendall trajo sus labios más grandes al 2022 y sorprendió a los fanáticos una vez más después de que la fotografiaran en el Super Bowl con labios más grandes que nunca.

La fotografía llegó a Reddit, y la gente no fue fácil con la supermodelo.

"¿Por qué esto da vibraciones de 'niño pequeño que robó el lápiz labial de su madre y se fue a la ciudad'?", Cuestionó un usuario.

"Personalmente, creo que Kendall se veía mucho mejor con sus viejos labios", dijo otro Redditor.

"¡Pensé que los labios más delgados realmente le quedaban bien y ahora es difícil distinguirla de Kylie!"

Sin embargo, un tercer usuario la arrastró por delinear claramente sus labios y hacer que pareciera que "bebió un poco de leche con chocolate".

En este punto, parece que Kendall no siente la necesidad de comentar sobre las constantes críticas a sus labios o verificar si se los ha hecho o no.

Del mismo modo, su hermana mayor, Kim Kardashian, ha recibido muchas preguntas sobre su aspecto aparentemente cambiante a lo largo de los años, pero ha negado muchas de ellas.

Mientras tanto, Khloe Kardashian ha sido abierta sobre su transformación de "cuerpo de venganza" e incluso admitió haberse hecho un poco de trabajo, pero nunca ha aclarado todos sus rumores de cirugía plástica y acusan que Kendall Jenner tiene cirugías también.

