Evidencian a Shakira por sus piernas con celulitis

Las redes sociales no perdonan a nadie, y cualquier defecto puede ser motivo de burlas y críticas por parte de los internautas. Esto le pasó a Shakira recientemente, cuando a través de varias redes se ha ido viralizando una foto en la que se ve notoriamente que la cantante tiene un problema de celulitis.

El tiempo pasa, y con los años la celulitis se apodera del cuerpo de hombres y mujeres, y más cuando, como Shakira, has pasado por dos embarazos, y en la foto que circula en redes sociales, los internautas se han encargado de criticar a la intérprete del Waka Waka, por tener estas marcas en la piel.

En la foto se ve a Shakira portar un blusón largo, y unas botas negras de cuero altas, el outfit deja ver un poco de su piel en las piernas, y la pose en la que se encuentra le juega una mala pasada, ya que se ve clarisimo que tiene celulitis en dicha zona.

Mira la foto de Shakira

Evidencian a Shakira por sus piernas con celulitis/ Foto: Tribuna

Las imágenes han causado debate por parte de los seguidores de Shakira, ya que mientras unos la critican por ser “Las mejores piernas del mundo” a manera de sarcasmo, otros lamentan que si, a una mujer como Shakira que se ejercita y se cuida, que le espera a otras mujeres.

También han habido comentarios en defensa de la colombiana, pues aseguran que mucha gente tiene celulitis, y Shakira tambien es humana, por lo que puede permitirse estos defectos.

"La celulitis más o menos es común en todas las mujeres, cuál es el problema, no sean reparones. No busquen perfección, No hay”, han sido comentarios que ha recibido Shakira en apoyo después de que se filtraron estas imágenes.

La intérprete de “Bruta, ciega sordomuda” no ha hecho comentario al respecto, pero siempre ha sido muy directa con sus defectos, y asegura que se ama tal cual es.

Te puede interesar: Shakira es aclamada para ser la cantante principal del Mundial Qatar 2022

Shakira ha sorprendido a todos sus fans recientemente, pues después de su show en el Super Bowl, dio a conocer que está trabajando en un concierto para el próximo año, el cual será a nivel mundial, por lo que seguramente llegue a México.

Foto: tribuna

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana