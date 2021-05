'Everything I Wanted' de Billie Eilish aterrorizó a esta gran celebridad

"Everything I Wanted" de Billie Eilish aterrorizó a una gran celebridad. Curiosamente, le escribió una carta abierta a Eilish discutiendo sus sentimientos sobre la pista. Aquí hay un vistazo a lo que pensó de la canción y las formas en que le recordaba a otros artistas famosos.

Para su 60 cumpleaños, Bono lanzó una lista de sus canciones favoritas de todos los tiempos con las cartas de sus fans. Bono nombró a “Everything I Wanted” de Eilish como una canción aterradora y su cuarta canción favorita de todos los tiempos.

Las únicas canciones que le gustaron más que la de Billie Eilish fueron “Anarchy in the UK” de The Sex Pistol, “Black Skinhead” de Kanye West y “Miserere”, su propia colaboración con Luciano Pavarotti y Zucchero.

Bono escribió una reveladora carta a Eilish y Finneas O'Connell, el coguionista de la canción, elogiando "Everything I Wanted". “Querida Billie (y Finneas), entro en tu canción y es una belleza negra, vulnerable y aterradora... pero eso no te preocupa", escribió el músico.

Bono luego comparó a Eilish y Finneas con otros dos artistas famosos. "Lo expresas para que puedas adueñarte del sentimiento que molesta", dijo. “Pienso en Carole King, pienso en Roy Orbison. Pero al igual que ellos, esto nunca existió antes que tú. Tu fan, Bono”.

¿Es Billie EIlish más popular que Carole King y Roy Orbison?

La música de Eilish es definitivamente más electrónica y sonoramente moderna que la de King u Orbison. Sin embargo, los comentarios de Bono sobre Eilish, King y Orbison plantean una pregunta interesante: ¿Eilish tuvo más éxito que Orbison y King?

Cmo hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish lanzó una canción que encabezó el Billboard Hot 100: "Bad Guy". Curiosamente, "Everything I Wanted" solo alcanzó el número 8. Por otro lado, King también tuvo un sencillo número uno con "It's Too Late / I Feel The Earth Move".

