Evangelion: 3.0 + 1.0 presenta nuevas imágenes de Unit-02 (VIDEO)

Studio Khara comenzó a transmitir un comercial de televisión para Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||), la nueva película de la franquicia. El video presenta nuevas imágenes de Evangelion Unit-02, Shinji y Asuka. También muestra más de la canción principal "One Last Kiss" de Utada Hikaru.

La película de anime no se estrenará el sábado como estaba previsto. El personal declaró que están retrasando la película nuevamente después de una cuidadosa consideración debido al nuevo estado de emergencia por COVID-19 declarado en cuatro prefecturas en Japón el 8 de enero, y luego extendido a un total de 11 prefecturas el miércoles.

El personal declaró que revelarán una nueva fecha de lanzamiento en un momento posterior. El personal también está retrasando el lanzamiento del CD de Shiro Sagisu Music de “SHIN EVANGELION ” que estaba planeado para el 10 de febrero, y anunciará una nueva fecha de lanzamiento más adelante. El nuevo sencillo de Utada HIkaru también se retrasó desde su fecha de lanzamiento del 27 de enero.

Nuevo promocional de Evangelion

Las proyecciones de medianoche de la película previstas para 15 cines en Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka y Sapporo el sábado fueron canceladas. La película estaba programada para estrenarse el sábado, después de un retraso anterior debido a las preocupaciones sobre COVID-19 y su propagación dentro y fuera de Japón.

Evangelion: 3.0 + 1.0 estaba originalmente programada para estrenarse en Japón el 27 de junio de 2020. Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, debutaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente.

Te recomendamos leer: Evangelion 3.0 + 1.0 actualiza el tráiler con mensaje de demora por COVID19

Las tres películas de Evangelion tuvieron nuevas proyecciones MX4D y 4DX en Japón que se estrenaron el 4, 11 y 18 de diciembre, respectivamente. La Verdad Noticias te dará a conocer las nuevas fechas para Evangelion: 3.0 + 1.0 y más información de la franquicia en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!