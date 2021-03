Evanescence y Amy Lee regresan a la música con “The Bitter Truth”

Han pasado 10 años desde que Evanescence lanzó un nuevo álbum. La banda irrumpió en escena con Fallen de 2003 y se convirtió en uno de los grupos de rock gótico más grandes en irrumpir en la corriente principal, gracias a sus éxitos como "Bring Me to Life" y "Going Under". Sus videos musicales espeluznantes y ásperos los distinguen durante una época en la que el pop seguía dominando las listas de éxitos, y el estilo de chica gótica de Lee abrió el apetito por los corsés de estilo victoriano, los calentadores de brazos y las faldas destrozadas también.

Ir a un concierto de Evanescence en la década de 2000 fue un poco como asistir al desfile de moda más extraño, con los fanáticos luciendo su mejor ropa desgastada. Ahora, la banda está de regreso con un nuevo disco, The Bitter Truth, que se lanzó el 26 de marzo, y tienen un sonido completamente nuevo (no te preocupes, sigue siendo rock).

¿Por qué Amy Lee y Evanescence se retiraron de la música?

El famoso grupo de rock está de vuelta con nueva música/Foto: Revista Marvin

Hoy, Lee es el único miembro fundador que queda de Evanescence, con nuevos miembros que incluyen a los guitarristas Jen Majura y Troy McLawhorn, el bajista Tim McCord y el baterista Will Hunt, y muchas cosas han cambiado para ella desde que se lanzó el último álbum original de la banda, Evanescence de 2011. (El grupo lanzó Synthesis en 2017, pero en su mayoría fueron regrabaciones orquestales de sus canciones pasadas).

Lee se mudó de Nueva York a Nashville y se convirtió en madre en 2014, cuando se alejó brevemente de la música para concentrarse en su hijo. Tomarse el tiempo para su familia le permitió escribir este nuevo disco, que refleja sus experiencias durante los últimos 10 años. "He pasado por muchas cosas, altas y bajas, y el álbum es un viaje a través de ellas", dijo Lee a Vogue. Una experiencia particular que inspiró a Lee a hacer The Bitter Truth sucedió hace tres años, cuando perdió a su hermano pequeño, Robby.

Amy se inspiró en la muerte de su hermano para crear "The Bitter Truth"

The Bitter Truth es el nombre del nuevo álbum del popular grupo de rock/Foto: Mariskalrock

Lidiar con el dolor de perder a su hermano e intentar encontrar esperanza a través de él hizo que Amy comenzara a escribir de nuevo. “Eso me hizo alejarme de la vida y mirarla de nuevo”, dice Lee. “Tuve que redescubrir quién soy, porque ser su hermana mayor era una gran parte de mi identidad”. (Gran parte de la grabación del álbum también ocurrió durante la pandemia, lo que solo alimentó su tema de supervivencia).

Si bien The Bitter Truth trata sobre emociones fuertes, su sonido es sorprendentemente edificante. En lugar de una orquesta completa, que la banda usa a menudo, está llena de sintetizadores optimistas como se escucha en “Yeah Right”, una pista casi pop. Lee quería un sonido más ligero, para mostrar que uno todavía puede celebrar incluso mientras atraviesa el infierno. “Abrazar el dolor es necesario; para apreciar verdaderamente la vida, tenemos que tomarla con la oscuridad”, dice.

Incluso con los sintetizadores, el espíritu angustiado de Evanescence sigue muy presente en Bitter Truth, al igual que el estilo de chica gótica de Lee. Su aspecto oscuro y romántico siempre ha coincidido perfectamente con los temas más pesados de sus canciones. "Quiero mostrar similitudes entre lo que digo en la música y cómo se ve", dice Lee. “Eso no significa, 'Soy gótica, así que uso corsés'. Es más profundo que eso".

¿Amy Lee retomará su look gótico de Evanescence?

Amy, vocalista de Evanescence es conocida por su forma de vestir bastante gótica y oscura/Foto: Pinterest

La cantante habló en la entrevista sobre su famosa manera de vestir, bastate oscura. Nunca ha pretendido ser una gótica estricta, pero su estilo se ha convertido en sinónimo de la estética, que gira en torno al atuendo negro y con otros detalles. Corsés con cordones y faldas grandes y amplias de estilo victoriano, sus elecciones de moda siempre han asentido a su amor por la música clásica y Mozart, y este sigue siendo el caso. (En su nuevo video inspirado en protestas "Use My Voice”, Lee sale a la calle con una camiseta negra de gran tamaño, una tarifa más mínima que su espectacular vestido de plumas en "Going Under”, pero aún en su color favorito).

Como cualquier buena gótica, Lee ha creado muchos de sus propios atuendos para presentaciones y videos pasados y presentes; es una firma gótica tomar una pieza y subvertirla o destruirla, después de todo. Para su video "My Immortal" en 2003, usó vendas de gasa para imitar la letra de sentirse rota. Se inspiró para crear el look después de haber visto un look de pasarela en Vogue. “Había una modelo caminando por la pasarela con una cinta de raso negra envuelta debajo del brazo”, dice la cantante Amy Lee. "Esa venda en el brazo parece un yeso, pero también hace una conexión con el quebrantamiento de mi corazón".

Amy de Evanescence mantendrá su estilo en su regreso

Amy retoma su carrera musical después de varios años y los fans están muy emocionados con las nuevas canciones del grupo/Foto: Poresto

La belleza del estilo gótico de Lee hoy en día, ya sea hecho por ti mismo o hecho a medida, es que no ha cambiado mucho. ¡Es, como dice el refrán, no una fase, mamá! Entrar en la maternidad tampoco ha afectado su visión de la moda; de hecho, a su hijo le encanta ver a Lee en su faceta como rockera. "Él piensa que es realmente genial", dice Lee. "Él encontrará un tutú brillante que solo uso debajo de las cosas, y dirá, 'Mamá, elegí lo que deberías usar'". Sin embargo, en estos días, ella se siente atraída por más etiquetas de alta costura, como Sacai, Alexander McQueen y Vivienne Westwood, así como marcas más pequeñas como Demobaza de Bulgaria o cualquier cosa vintage.

Su gusto perdurable por la moda también se ha popularizado de manera impresionante con la próxima generación. Cuando se le preguntó qué piensa sobre la Generación Z en TikTok al descubrir la música de Evanescence , y muchos creadores, como Xowie Jones, canalizando claramente la apariencia de Lee a su manera de e-girl, Lee dice que hace que experimentar con sus sonidos y modas valga la pena. "Ese es el sueño, que puedes sobrevivir más allá de un período de tiempo", dice Lee. Con este nuevo disco, entonces, Evanescence claramente está sobreviviendo en más de un sentido.

El disco The Bitter Truth de Evanescence está compuesto por 12 canciones, con una duración total del álbum de 47 minutos y 22 segundos. Actualmente la producción musical ya está disponible en todas las plataformas de música. ¿Te gustó el regreso musical de Amy Lee y Evanescence? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

