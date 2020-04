Evanescence lanza “Wasted on You” con vídeo hecho en casa ¡Increíble!

Evanescence regresa a la escena musical después de 9 años de ausencia con su nuevo sencillo, “Wasted on You”, cuyo vídeo oficial fue hecho de manera casera debido a la pandemia de coronavirus.

En menos de 10 horas, “Wasted on You” de Evanescence ya alcanzó las 293,266 mil reproducciones en el canal oficial de la banda en YouTube, donde cuentan con 4.92 millones de suscriptores.

“¡Wasted on You ya fue lanzado! No podemos explicarles lo bien que se siente compartir esto”.