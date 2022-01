Evan Rachel Wood revela que Marilyn Manson la violó frente a las cámaras

En su nuevo documental, la actriz Evan Rachel Wood reveló que su entonces novio, Marilyn Manson presuntamente abusó sexualmente de ella aprovechándose de una escena íntima que debían de grabar juntos.

En el nuevo proyecto Phoenix Rising, la artista relata la historia de su vida y su carrera. A lo largo del documental, la protagonista de la serie Westworld confesó que el cantante se comportó supuestamente de manera inapropiada mientras grababan juntos un video musical para su sencillo Heart-Shaped Glasses.

Recordemos que no es la primera vez que la Evan señala de abuso a Manson, con quien sostuvo una relación amorosa cuando ella tenía 19 años y él 38. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2021, la famosa declaró para Vanity Fair “el nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson"

Evan Rachel Wood señala a Marilyn Manson por abuso

Los famosos tuvieron una relación amorosa cuando ella tenía 19 años y él 38

De acuerdo al relato de la actriz de American Gothic, Mason ignoró por completo el guión que se había elaborado para el videoclip Heart-Shaped Glasses y la agredió sexualmente frente a la producción.

"Habíamos hablado de hacer una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado hacer nada parecido. Soy una actriz profesional, llevo haciendo esto toda mi vida, y nunca había estado en un set tan poco profesional hasta aquel día. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me cuidaba", según narra Evan en su nuevo documental.

La actriz de 34 años de edad alegó que no supo cómo reaccionar ante la situación, pues afirmó que la había “condicionado y entrenado" para no "quejarse nunca”, sin embargo dijo sentirse incómoda ante los hechos.

“Me sentí asqueada, como si hubiera hecho algo vergonzoso, y me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos”, indicó.

¿Qué le hizo Marilyn Manson a Evan?

Evan asegura que el cantante fue quien abusó sexualmente de ella

A inicios del 2021, la actriz captó la mirada de las cámaras tras alegar que Marilyn Manson es la persona a la que se ha referido a lo largo de los años cuando ha hablado de ser una sobreviviente de violencia doméstica.

Fue a través de su cuenta de Instagram por donde la actriz Evan Rachel Wood confesó: “Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes".

