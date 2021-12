Evan Rachel Wood reveló que su supuestamente abusivo ex Marilyn Manson amenazó con "follar" a su hijo de 8 años, Jack, según documentos judiciales obtenidos por The Daily Mail.

El medio informa que la acusación se hizo en una declaración presentada en abril como parte de la batalla por la custodia en curso de la actriz con su exmarido Jamie Bell.

Los documentos afirman que las supuestas amenazas de Marilyn Manson obligaron a Wood, de 34 años, a reforzar la seguridad en su casa, incluida la instalación de ventanas de vidrio a prueba de balas, una puerta de acero y una cerca, y a mudarse de Los Ángeles (donde aún reside Bell) a Nashville, Tennessee.

¿Qué dijo Evan Rachel Wood sobre Marilyn Manson?

Evan Rachel Wood afirma que Marilyn Manson la amenazó con abusar de su hijo.

"[Estoy] muy preocupada por la seguridad de nuestro hijo cuando estemos en Los Ángeles", dijo la estrella de "Westworld" sobre ella y el hijo de Bell en los documentos, según Daily Mail. Además, alegó: "Tengo mucho miedo del presunto delincuente", refiriéndose a Manson, de 52 años, con quien salió desde 2006 hasta 2010.

"He sufrido lesiones físicas y emocionales graves y traumáticas a manos de él, y me temo que buscará represalias contra mí por testificar haciéndome daño a mí, a nuestro hijo y a miembros de mi familia", dijo Evan Rachel Wood.

Manson se encuentra actualmente bajo investigación por denuncias de abuso sexual y trata de personas después de que más de una docena de mujeres, incluida Wood, lo acusaron de mala conducta. Recientemente, la casa de Marilyn Manson fue cateada por la policía tras denuncias de abuso sexual.

¿Marilyn Manson tiene una fijación por los menores de edad?

Evan Rachel Wood también afirmó en los documentos que otra presunta víctima de Manson grabó al músico diciendo que había tomado fotografías de sus hijos e incluso obtenido los números de seguro social de los adolescentes.

Según Daily Mail, Bell, de 35 años, presentó una moción en respuesta, alegando que las acusaciones de Wood "[desafían] la credibilidad".

"Francamente, no entiendo lo que está pasando", dijo. "O las afirmaciones de Evan de que está recibiendo 'amenazas de muerte' son ciertas y Jack no está seguro bajo su cuidado, o no son ciertas y ella me niega a nuestro hijo por otras razones de su propia invención".

Bell y Wood finalizaron su divorcio en 2014. El actor británico se casó con Kate Mara en 2017. Como informó La Verdad Noticias, Wood nombró a Marilyn Manson como su presunto abusador en febrero después de afirmar durante años que había sido abusada por un ex no identificado.

