Evan Peters dejó American Horror Story ¿Cuándo volverá?

American Horror Story ha tenido que decir “adiós” a Evan Peters en su novena temporada, así es, el actor ha decidido tomarse un merecido descanso, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que American Horror Story también se conoce por sus siglas AHS y se trata de una serie de televisión hecha en los Estados Unidos que se transmite por FX y habla de temáticas de horror.

Anteriormente te contamos que Evan Peters se disculpó por “alabar” a policías que arrestaron a manifestantes, ahora te diremos la razón por la que no lo verás en la temporada 9 de AHS.

Evan. Foto: espanol.news24viral.com

El actor Evan Peters reveló que su salida de American Horror Story será solo temporal, ya que, durante la novena temporada decidió darse un descanso, pues aseguró que estuvo teniendo algunos momentos de confusión emocional, lo que ya estaba impactando en su vida, de ahí que tomará un respiro.

De acuerdo con el actor, estar en la serie ha sido un verdadero desafío, ya que, ha tenido que interpretar personajes horribles, y explicó:

“Soy tonto, soy tonto, me gusta divertirme. No me gusta gritar y gritar.”