Evaluna y Camilo decidieron separarse por la pandemia de COVID-19, ¿Qué pasó?/Foto: Kien y Ke

Los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverri son una de las parejas favoritas de las redes sociales. La joven pareja siempre se ha mostrado inseparable desde que comenzó la relación y después de convertirse en marido y mujer, parecía que nada ni nadie podría separarlos… Hasta que llegó la pandemia del Coronavirus.

Durante una plática en el podcast “El Rincón de la Tribu”, el matrimonio confesó que su relación pasó por una breve separación durante esta cuarentena. Y es que la joven venezolana de 23 años dio positivo al pandémico virus, cuando Camilo se encontraba en un viaje de negocios, por lo que cuando regresó el cantante colombiano, no pudo acercarse a su esposa.

Evaluna admitió: “La verdad a mí me pareció bastante feo ese momento. Para mí es muy importante que me den un abrazo o por lo menos la mano. Dormir juntos es la felicidad para mí y no lo podíamos hacer”.

Evaluna y Camilo son una pareja demasiado romántica en las redes sociales. sin embargo, el matrimonio tuvo que vivir un momento difícil/Foto: La República

“Estuvimos juntos en el departamento con el COVID-19 una semana y eso era más difícil que estar separados. Literal era nuestra primera vez estando juntos sin poder realmente estar juntos. Fue espantoso”, declaró la joven cantante y actriz.

Camilo apoyó en todo momento a Evaluna

A pesar de que no podía estar junto a ella, Echeverri hizo todo lo necesario para apoyar a la hija menor de Ricardo Montaner, mientras la joven estaba pasando por la difícil enfermedad que puede llegar a ser mortal.

Para fortuna, Evaluna logró recuperarse exitosamente del virus y pudo volver a estar cerca de su esposo. Pero gracias a el Coronavirus, el talentoso matrimonio ahora valora mucho más el que puedan estar juntos físicamente.

De acuerdo con los cantantes, todos estos hechos ocurrieron unos días antes de los Grammy Latino. ¿Crees que Evaluna y Camilo podrían pasar mucho tiempo el uno sin el otro por cuestiones laborales? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

