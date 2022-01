Evaluna romperá tradición familiar con Índigo

Luego de mostrar cada avance de su embarazo, Evaluna reveló que en su familia también hay tradiciones que no le gustan y no permitirá que se sigan haciendo con Índigo, pues se trata de empujar al cumpleañero a su pastel, algo que a ella no le gusta y pidió que no lo hicieran con su hijo o hija.

Fue durante su podcast “En la sala” que la hija menor de Ricardo Montaner contó que sus seres queridos conservan muchas tradiciones latinas, como lo es jugar con el pastel del cumpleañero, pero lejos de no gustarle, le parece algo incómodo y humillante.

Luego de recordar que no podría quedar embarazada, señaló que además de no dejar que la tradición la hagan con su bebé, tampoco la promoverá con él o ella, pues quiere educarlo para que respete a toda la gente que está a su alrededor.

Evaluna no empujará a Índigo a su pastel

Evaluna educará a su bebé con otros valores

La actriz de “Club 57” señaló que no seguirá esa tradición con su hijo, pues espera que al igual que ella, le disguste esta tradición, ya que cuando los hijos crecen y conviven con más personas y suelen adoptar otras costumbres.

Explicó que le parece traumático empujar a alguien a su pastel de cumpleaños, pues en su experiencia, no podía respirar y le daba una sensación de claustrofobia, por eso decidió exponer su sentir a su familia y estos prometieron no volver a hacerlo.

Además de explicar el verdadero significado de Índigo, dijo que quiere educarlo con lo valores más preciados, así como sus padres la educaron a ella.

¿Cuánto mide y pesa Evaluna?

La cantante es chiquita pues no tiene una gran altura

La cantante y actriz mide 1.46 metros de altura, pero algunos portales de internet afirman que pide casi 1,70, algo que ella ha salido a desmentir en distintas ocasiones, pues es una persona chiquita.

Como pocas veces, Evaluna se mostró embarazada y sin ropa, pues posó totalmente desnuda cubriendo sus partes íntimas, imagen que enamoró y causó suspiros.

