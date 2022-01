Evaluna opaca a la ex novia de Camilo y luce más preciosa que nunca

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Evaluna fue comparada con la ex de Camilo, pues en un video de Tik Tok, se afirmó que la hija menor de Ricardo Montaner tiene un gran parecido a la joven que conquistó el corazón del colombiano antes que ella. Ante las comparaciones, la mamá de Índigo se dejó ver más preciosa que nunca y opacó a “la otra”.

Actualmente es una de las estrellas juveniles más influyentes pues la relación que lleva con el intérprete de ‘Vida de rico’, la fama de ambos despuntó inimaginablemente y cuando se casaron, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público.

La pareja se ha mostrado más unida que nunca y más después del anuncio de su embarazo; son pocos los momentos en los que dejan ver detalles en proceso del bebé, por eso cuando Camilo mostró la pancita de su esposa, hizo estallar las redes de emoción.

Evaluna luce despampanante

La cantane no se dejó intimidar y se dejó ver más bella que nunca

Evaluna no se ha pronunciado, pues no quiere verse envuelta en las comparaciones que las redes sociales hicieron de ella y la ex pareja sentimental de su esposo, pero reapareció en su cuenta de Instagram luciendo un impactante maquillaje.

En la publicación, apareció con un maquillaje impecable, que incluyó delineador netro y labios rojos, muy atrevido, mientras que se peinó su cabello con un chongo alto.

Su mirada seductora enamoró a sus casi 19 millones de seguidores y aunque esta vez no presumió su pancita de embarazada, conquistó al internet tras las comparaciones con la ex del papá de su hijo.

¿Cuánto mide Evaluna?

La pareja se lleva varios centímetros de diferencia

Aunque diversos medios han afirmado que la joven mide un metro con 64 centímetros, ella misma afirma que su verdadera estatura es de un metro con 46, siendo un poco más baja que Camilo.

Después de su boda se supo que Evaluna no podía quedar embarazada, pues además de los compromisos laborales, había un diagnóstico médico que le señalaba problemas de fertilidad.

