Evaluna, la esposa de Camilo se vuelve tendencia por su posible embarazo

Desde que Evaluna de 23 años de edad se casó con Camilo de 27 años, la feliz pareja ha derramado miel sobre hojuelas. Los famosos comparten románticas fotos y videos de su matrimonio, pero una extraña publicación de la artista causó todo un revuelo.

¿Por qué la hija de Ricardo Montaner se volvió tendencia en las redes sociales? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, y es que todo surgió por una pregunta que hizo la cantante, pero una respuesta dejó bastante intrigados a los fans.

Una de las preguntas que hizo Evaluna, la esposa de Camilo fue “¿Dónde sienten a Dios?", por lo que la famosa compartió la siguiente respuesta: “En cada frutita que coma mi bebé dentro de la pancita”. Aquella publicación hizo pensar que estaba embarazada.

Evaluna causa revuelo por una extraña publicación

Y es que, ante la pregunta de la cantante, diversos seguidores compartieron sus respuestas a la famosa, quien decidió compartir algunas respuestas a través de las redes sociales, razón por la cual se desató todo un revuelo, ya que los seguidores confundieron la dinámica.

Evaluna comparte una extraña publicación y causa revuelo

Los usuarios pensaron que la esposa del intérprete "Ropa cara" había escrito aquel comentario, pero no fue así, pues la hija de Ricardo Montaner reveló en una entrevista que por el momento no puede tener hijos con el cantante ya que su trabajo en Nickelodeon no se lo permite.

Debido a aquella publicación, la famosa dejó emocionados a sus fans, quienes pensaron que estaba embarazada, pues al igual que sus admiradores, su papá espera con ansias tener un nieto, pues está desesperado por ser abuelo.

Por su parte Evaluna, la esposa de Camilo se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo en su perfil social de Instagram los diferentes looks que usa, así como adorables fotos junto a su esposo.

