Evaluna Montaner revela que los médicos le dijeron que nunca podría embarazarse

La cantante siempre había querido convertirse en una joven mamá/Foto: Famazine

Evaluna Montaner y su esposo, Camilo Echeverry están a pocos meses de convertirse en padres por primera vez de su primer bebé al que llamarán Índigo. Sin embargo, la joven cantante y actriz confesó que ella pensó que nunca podría cumplir su sueño de embarazarse, debido a que los médicos dijeron que era casi imposible.

Durante el podcast “En la sala with Evaluna”, la famosa platicó con la pareja de pastores cristianos Rich Wilkerson Jr. y DawnCheré sobre los momentos en los que pensó que no podría vivir un embarazo, ya que estaban hablando de problemas de infertilidad y cómo su fé en Dios les ayudó a no rendirse con sus planes de vida.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Evaluna Montaner no podía quedar embarazada también porque debía cumplir un contrato laboral; sin embargo, ella desde que se casó con Camilo en 2020, reveló que deseaba convertirse en una joven mamá.

Evaluna tenía problemas hormonales

La cantante de “Me Liberé” explicó en el podcast que sus médicos le dijeron muchas veces que sería muy difícil que ella pudiera tener un bebé debido a sus problemas hormonales:

“Recuerdo que después de que tuviste a Wyatt (hijo mayor de los Wilkerson), tuvimos una conversación y les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo” recordó la venezolana.

“Y aquí estamos (señaló su vientre como muestra de que está embarazada). Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió y me encanta que suceda”, declaró la estrella de 24 años de edad.

Evaluna y Camilo anunciaron su embarazo a través del video musical “Índigo” el cual publicaron en Youtube en octubre de 2021. Desde entonces, ambos han compartido varias fotos y videos presumiendo el avance de la gestación.

¿Cuándo nacerá el bebé de Evaluna Montaner y Camilo?

La cantante y actriz logró conseguir su sueño de embarazarse a pesar de los diagnósticos médicos/Foto: Famazine

Hace poco, Ricardo Montaner, padre de Evaluna, sin querer, reveló las posibles fechas en las que nacerá su nieto o nieta, ya que el cantante dijo que el bebé podría llegar en marzo o abril de este año.

Por lo pronto, Evaluna Montaner y Camilo han decidido esperar hasta que nazca su bebé para decir cuál es el sexo del nuevo miembro de la familia.

