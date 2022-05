Eva Mendes volverá a la actuación, pero solo sin sexo ni violencia.

Eva Mendes podría volver a la actuación, pero tiene pautas muy específicas sobre qué tipo de papeles aceptaría. La actriz de 48 años apareció en "The View" el martes y habló sobre lo que se necesitaría para romper su pausa de casi 8 años de programas de televisión y películas.

"Tengo una lista tan corta de lo que haré", dijo. "Antes de los niños, quiero decir, si era un proyecto divertido, pero ahora no voy a hacer violencia, no quiero hacer sexualidad; la lista es corta". El último papel actoral de Mendes llegó en 2014 en "The Lost River", que fue escrita y dirigida por su esposo, Ryan Gosling, de 41 años.

Cuando se le preguntó si a la actriz Eva Mendes consideraría asumir un proyecto que cumpliera con sus criterios, dijo: "Espero que sí. Tiene que ser agradable y limpio". "Cosas como lo hace Disney", sugirió la copresentadora Whoopi Goldberg. "¡Disney! Perfecto", respondió Mendes.

¿Qué ha sido de Eva Mendes tras dejar la actuación?

La actriz se ha mantenido ocupado como copropietario y embajador de la marca Skura Style, una "esponja inteligente" que le dice cuándo es el momento de reemplazar el fregado de la cocina. Además, recientemente Eva Mendes lloró al revelar que su madre "no está muy bien" de salud.

El último papel protagónico de Mendes en una película fue el drama de 2012 "Girl in Progress", dirigido por Patricia Riggen. El estreno de Lionsgate solo recaudó $3 millones en la taquilla.

En ese mismo año, Mendes interpretó papeles secundarios en favoritos de la crítica como "The Place Beyond the Pines" de Derek Cianfrance y "Holy Motors" de Leos Carax en Cannes. El último papel televisivo de acción en vivo de Mendes fue un giro secundario en la película original de Larry David de HBO de 2013 "Clear History".

¿Eva Mendes podría regresar a Rápido y Furioso?

La Verdad Noticias informa que han circulado rumores de que la actriz Eva Mendes podría regresar a la franquicia "Fast and Furious" ahora que la producción está en marcha en la última entrega de dos partes.

Mendes debutó como Monica Fuentes en la secuela de 2003 "2 Fast Furious" y repitió el personaje para un cameo no acreditado en "Fast Five" de 2011. La filmación de "Fast X" ahora está en marcha con el cineasta Louis Leterrier detrás de la cámara, reemplazando al director original Justin Lin. Mendes no está unido a la estrella.

