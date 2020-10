Eva Mendes responde a un hater que criticó su relación con Ryan Gosling/Foto: Pinterest

Eva Mendes no está aquí para escuchar a un troll en línea que juzga su relación con Ryan Gosling. La actriz de 46 años, que ha estado saliendo con el actor nominado al Oscar desde 2011, cerró a un crítico que se entrometía en su vida con su pareja de toda la vida.

Sucedió después de que la estrella de "Ghost Rider" compartiera una imagen retro que la mostraba corriendo en la playa con un vestido. Recordando los buenos viejos tiempos, escribió en la leyenda: "Fui a correr a la playa esta mañana".

Ella rápidamente agregó: "No, no lo hice. Esta foto fue tomada hace al menos 15 años. No he visto una playa este año. No he estado corriendo este año".

Una seguidora luego intervino en su publicación y sugirió: "Tienes que decirle a Ryan que te saque más". Pero Eva se negó a seguir el consejo y le respondió al usuario: "No, gracias, estoy bien. Prefiero estar en casa con mi hombre que en cualquier otro lugar del mundo".

Otros seguidores apoyaron su decisión, y Mario López comentó: "¡Jajaja respeto!" Otro escribió, "y sin embargo, estoy bastante seguro de que sigues siendo tan hermosa debido a la luz que brilla en tu hermoso corazón".

Eva Mendes y Ryan Gosling respetan la cuarentena

Es seguro decir que Eva no arriesgará su salud y la de su familia solo por disfrutar de su libertad en medio de la pandemia de COVID-19 en curso.

Eva y Ryan llevan casi 10 años juntos y han logrado mantener su relación en un perfil bajo. Los actores se han mantenido en casa durante la mayor parte del tiempo de la pandemia junto a sus hijos/Foto: She knows

La estrella de "Last Night" ha estado en cuarentena con su pareja y sus dos hijas, Esmeralda Amada, de 6 años, y Amada Lee, de 4, en casa.

En septiembre, en un raro momento sincero, la madre de dos niñas compartió cómo es en las medias de ella y Ryan.

También te puede interesar: Eva Mendes revela lo que oculta su esposo Ryan Gosling ¡OMG!

"Es tan divertido, hermoso y enloquecedor", dijo a Access Daily. “Es muy difícil, por supuesto, pero es esa sensación de terminar el día y acostarlos y Ryan y yo nos miramos como, 'Lo hicimos, salimos relativamente ilesos'”. ¿Te gustó la respuesta de Eva al hater?, ¿Crees que hacen una bonita pareja?