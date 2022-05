Eva Mendes llora al revelar que su madre "no está muy bien".

Eva Mendes comparte una triste noticia familiar. La actriz lloró durante su aparición en "Today" del viernes, después de que la copresentadora Hoda Kotb le deseara a la madre de Mendes, Eva Pérez Suárez, un Feliz Día de la Madre.

“Ella no está muy bien en este momento, por lo que significa mucho para mí”, dijo Mendes, de 48 años. “Ella es una sobreviviente en todos los sentidos. Gracias." La estrella de “Hitch” no dio más detalles sobre el bienestar de su madre.

Mendes, que comparte dos hijos, Esmeralda, 7, y Amada, 6, con su pareja de mucho tiempo, el actor Ryan Gosling, también habló con Kotb sobre cómo su educación ha influido en sus habilidades como madre.

Eva Mendes recuerda a su madre con mucho amor

“Realmente lo recordé cuando era pequeña”, compartió. “Mi mamá pudo estar allí para mí en casa hasta que tuve alrededor de 8 o 9 años. Y esos recuerdos para mí, eso solo formó quién era yo, esos años con ella”.

En los últimos años, la actriz Eva Mendes ha expresado su decisión de tomarse un descanso de la actuación para concentrarse en criar a sus hijos y los de Gosling. Anteriormente admitió que tener sus propios hijos le ha dado una nueva apreciación por lo que pasó su propia madre al criarla a ella y a sus tres hermanos.

“No puedo creer que cuando mi madre tenía 24 años, tenía tres hijos menores de 4 años. Estaba en Cuba y totalmente sola”, dijo Mendes en un editorial del sitio de belleza Violet Grey en 2014. “Entonces, cuando son las primeras horas de la noche y me siento un poco loco, pienso en ella y me doy cuenta de que no tengo derecho a quejarme de nada”.

Eva Mendes confesó que no quería tener hijos

La hermosa Eva Mendes también ha confesado en el pasado que antes de enamorarse de Ryan Gosling, de 41 años, cuando tenía casi 30 años, no deseaba tener hijos. Le dijo a Women's Health en abril de 2019 que tener hijos era lo "más alejado" de su mente.

“La mamá de Ryan, mi mamá, la de Ryan y mis hermanas. Es un pueblo que nos ayudó”, dijo Mendes sobre su propia experiencia con la maternidad. “Mi corazón está con las mujeres que hacen esto solas. Básicamente vengo de un hogar monoparental; aunque amo a mi papá, mi mamá crió principalmente a cuatro de nosotros sola”, dijo.

