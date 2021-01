Eva Mendes decidió alejarse de las redes sociales por su hija/Foto: CNN en Español

Eva Mendes se está abriendo sobre quién inspiró su pausa en las redes sociales.

El sábado, la actriz compartió una infografía de @latinxparenting que anima a los adultos a permitir que sus hijos les "llamen la atención". Luego, Mendes reveló a sus 2.4 millones de seguidores de Instagram por qué ha estado ausente de las redes sociales.

"No he publicado mensajes últimamente porque mi pequeña me dijo que hablaba demasiado por teléfono", escribió Mendes en la leyenda.

"Me di cuenta de que se lo estaba tomando como algo personal. Y es una niña, por supuesto que se lo tomaría como algo personal", declaró. Mendes pareció alegrarse de que su hija hablara.

Eva decidió pausar su carrera actoral por un tiempo para dedicarse al cuidado de sus hijas, pero suele estar activa en redes sociales; aunque ahora ya no tanto/Foto: La Nación

"Así que tuvimos una buena charla, me disculpé y le prometí que estaría atenta", agregó Mendes. Ella agregó: "Me di cuenta de que el hecho de que siempre esté en casa con ellas no significa que esté presente".

Eva Mendes comparte a sus hijas Esmeralda Amada, de 6 años, y Amada Lee, de 4, con su pareja Ryan Gosling. No identificó qué hija inició la conversación de corazón a corazón.

Eva Mendes pidió a los padres ser más atentos con sus hijos

El consejo que Mendes compartió de @latinxparenting alienta a los padres a "dejar que sus hijos lo llamen. No es una falta de respeto. Es saludable. Los niños pueden estar tan firmemente alineados con su valor que no recibirán nada menos que el respeto que merecen".

La experta en paternidad Rachel Simmons destacó las señales de advertencia que muestran cómo el tiempo telefónico puede estar afectando negativamente a nuestros hijos.

"Si sus hijos están expresando su frustración, es una señal", dijo Simmons al medio GMA. "Y recuerde, a veces los niños no lo harán directamente. Actuarán de una manera particular. Intentarán llamar su atención cuando esté en su teléfono".

Según Simmons, si siente que las solicitudes de su hijo son interrupciones o si le resulta cada vez más difícil concentrarse, entonces puede que sea el momento de dejar el dispositivo.

"Finalmente, si nos estamos perdiendo lo que están diciendo [y] les estamos pidiendo que lo repitan, es una señal de que estamos fuera de balance", dijo Simmons.

Si su hijo le dice que habla demasiado por teléfono, Simmons le dijo que le agradezca y cambie su comportamiento para que sepa que su voz ha marcado la diferencia.

Simmons sugirió predicar con el ejemplo para que su hijo sepa que es importante establecer límites de tiempo de pantalla para ellos también. Y guarde su dispositivo durante el tiempo en familia.

