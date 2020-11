Eva Mendes comparte aterradora FOTO de su más reciente procedimiento estético/Foto: Vanity Fair | 2010 Getty Images, Getty Images Europe

Después de décadas en la industria, Eva Mendes todavía mantiene uno de los perfiles más bajos de Hollywood. Casi nunca vemos a la actriz y diseñadora en una alfombra roja, aunque ocasionalmente echamos un vistazo a su vida personal a través de un discurso de aceptación de su esposo, Ryan Gosling, o mediante una publicación sincera en su cuenta personal de Instagram.

En la publicación más reciente de la siempre privada estrella, los fanáticos obtuvieron un primer plano, y muy íntimo, de su rutina de belleza, que incluye un procedimiento inyectable no invasivo único.

En la publicación, Mendes compartió una foto en proceso de un tratamiento de estiramiento de la mandíbula conocido como "Mono-Threads".

La imagen en sí es bastante gráfica: Mendes es casi irreconocible, su cuello está inclinado hacia atrás con lo que parecen pequeños alfileres de jeringa pegados alrededor de la curva de su mandíbula.

Mendes da más contexto a la imagen sorprendente y al tratamiento Mono-Thread en el pie de foto, dando crédito a la esteticista con sede en Beverly Hills Mariana Vergara y su nueva oficina de inyectables cosméticos, Beauty Villa Vergara.

"Este spa-hogar lejos del hogar es increíble", escribe Mendes en el pie de foto. "Un hogar donde puedes relajarte mientras eres torturado por lo mejor de lo mejor. ¡Este es mi lugar feliz! ¡Aquí tengo algunos Mono Threads... Ayyyy Dios!"

¿Para qué sirve el tratamiento que se hizo Eva Mendes?

Siguiendo la publicación de tendencia de Mendes, Vergara volvió a publicar la imagen de la estrella en su propia cuenta y brindó a los fanáticos inquisitivos una educación sobre el Mono-Threads en la sección de comentarios.

"Los Mono-Threads activan la síntesis de colágeno, que produce un engrosamiento gradual de la piel, un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento de la piel", escribió Vergara, y agregó que si bien se parece mucho a la acupuntura, los hilos tienen un propósito diferente para la piel. "La acupuntura se utiliza principalmente para aliviar las molestias asociadas con una variedad de enfermedades y afecciones (...). Los hilos que se muestran son mono hilos, que estimulan el colágeno".

Eva de ascendencia cubana, es una de las actrices más bellas. Sin embargo, la estrella de 46 años se hace algunos tratamientos para conservar su belleza/Foto: Access Online

Vergara también señaló que este tampoco es un procedimiento de estiramiento facial o de cuello, sino más bien un tratamiento preventivo de estiramiento de la piel.

"Estos hilos en particular no levantan el cuello", escribió Vergara en una respuesta a otro comentarista inquisitivo, y agregó que Eva Mendes no acudió a ella con esa preocupación en particular. "No tiene el cuello flácido. Estos hilos estimulan la producción de colágeno y previenen el cuello flácido".

También te puede interesar: Eva Mendes responde a un hater que criticó su relación con Ryan Gosling

Afortunadamente para todos los que han despertado su interés, Mendes promete que compartirá su revisión personal posterior al tratamiento con fanáticos curiosos. "Te pondré al día con los resultados, si te importa", escribió. ¿Te realizarías este procedimiento estético? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.