Eva Longoria y Marc Anthony ya forman parte de la familia Beckham ¡Son compadres!

Recientemente los hijos de la famosa pareja conformada por Victoria y David Beckham, Cruz y Harper Beckham, fueron bautizados en compañía de amigos y familiares siendo la actriz Eva Longoria y el cantante Marc Anthony sus padrinos. Una excelente combinación de celebridades ¿no crees?

La intérprete de la popular serie “Amas de Casa Desesperadas”, Eva Longoria compartió a través de su cuenta de Instagram fotografías de este momento tan especial para la familia Beckham, en el cual también se puede observar la presencia del cantante de origen puertorriqueño- estadounidense Marc Anthony.

Sin embargo, no sólo Longoria y Marc fueron elegidos como padrinos de bautizo de Cruz y Harper; sino también el estilista Ken Paves y el agente deportivo David Gardner tuvieron presencia en este importante evento para el ex futbolista David Beckham y la ex “Spice Girl” Victoria.

La participación de todas estas estrellas la pudimos observar a través de las publicaciones que realizó Eva Longoria a través de su cuenta de Instagram, la cual acompañó con el siguiente mensaje:

“¡Qué honor ser madrina de la niña más dulce del mundo! Te amo Harper. No podía estar más orgullosa de mis niños y agradecida con mi familia y padrinos maravillosos.” Te amamos.”

Esta publicación rápidamente se invadió de comentarios positivos sobre este evento, donde la gente aprovechó para mandar sus bendiciones a la familia Beckham y para celebrar este gran evento que vendría a aumentar a los integrantes de esta famosa familia.

En las fotografías se puede observar a la pequeña Harper luciendo un hermoso y sencillo vestido color beige; tono muy parecido al elegido por Longoria en su outfit para la ceremonia.

