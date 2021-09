Eva Longoria y Disney en planes para una nueva serie

Eva Longoria se está asociando con Disney en una nueva serie. El lunes, se anunció que Longoria y su compañía de producción UnbeliEVAble Entertainment se están asociando con Disney Branded Television para hacer Sal & Gabi Break the Universe.

El proyecto se basará en el galardonado libro homónimo de Carlos Hernández, que actualmente se publica bajo el sello Rick Riordan Presents de Disney-Hyperion.

No está claro en este momento dónde se distribuirá finalmente la producción. También se adjunta el escritor y productor Nelson Soler, mejor conocido por su trabajo en Pretty Little Liars: The Perfectionists, y por supuesto la participación de Longoria, quien recientemente se conviertió en accionista del Necaxa.

Detalles del proyecto entre Eva Longoria y Disney

Este es el proyecto que van a realizar

La serie que probablemente se pueda disfrutar en Disney Plus, Sal & Gabi Break the Universe sigue al adolescente Sal VidN, quien descubre que tiene la capacidad de llegar al tiempo y al espacio para recuperar cosas de otros universos después de entrometerse en los experimentos científicos de su padre.

Rápidamente recluta a su amigo Gabi para emprender una búsqueda para encontrar y traer de vuelta a su madre fallecida, solo para descubrir que la manipulación en universos alternativos podría finalmente poner en riesgo todo su universo.

"Es emocionante trabajar con Eva y Ben en una historia tan imaginativa llena de corazón y aventuras que realmente se siente auténtica en su narración y representación de personajes", dijo Ayo Davis, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Creativo y Estrategia de Disney Branded Television, en una declaración.

"El libro conmovedor y humorístico de Carlos Hernández es la adición perfecta a nuestra lista de desarrollo y está en manos expertas con el equipo de producción de Eva y Ben".

"Estamos encantados de ver el salto de 'Sal & Gabi' de Carlos Hernández al siguiente nivel de desarrollo dentro de The Walt Disney Company . ¡Es como si tomáramos una página del libro y nuestro deseo fuera sacado del multiverso!" Tonya Agurto, vicepresidenta sénior, editorial - Desarrollo de la propiedad intelectual y de la propiedad intelectual en Disney Publishing Worldwide, agregó.

Más detalles sobre Sal y Gabi Break the Universe

El proyecto original tiene una segunda parte

Sal y Gabi Break the Universe se publicó por primera vez en 2019. Su secuela, Sal y Gabi Fix the Universe , se lanzó el año pasado.

"Sus fans le habían pedido a Rick Riordan que abordara otras mitologías, como la india o la mexicana, pero no se sentía cómodo haciéndolo, así que buscó a otros autores para que escribieran historias al estilo de Percy Jackson", dijo Hernández a Publisher's Semanalmente en 2019 . "Sin embargo, quería hacer algo diferente, algo que hablara más sobre cultura y que fuera más ciencia ficción. Así que el sello Rick Riordan Presents se expandió para adaptarse a eso. Le di a Lurie un resumen y un bosquejo de 20.000 palabras, y aquí son. Me siento muy afortunado de poder llegar a una audiencia tan grande y estar en compañía de tan grandes escritores ".

¿Qué opinas de Eva Longoria y Disney adaptando Sal y Gabi Break the Universe?, dinos tu opinión en los comentarios, y síguenos en La Verdad Noticias para entrarte de todo sobre el mundo del espectáculo.