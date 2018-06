Eva Longoria sufre la pérdida de su perrito 

La actriz Eva Longoria, en su cuenta de instagram, compartió una triste noticia con sus fans, desafortunadamente su perrito falleció, y no podrá conocer al bebé de la actriz.

El nombre de la mascota de la estrella era jinxy un adorado maltés, la actriz esta muy triste por la noticia y tras estar con su perrito durante la noche, compartió estas palabras con sus fans.

Así que el día que he estado temiendo ocurrió anoche. jinxy murió en mis brazos en el veterinario. Tuvo un ataque que no pudo volver. Tenía 15 años de edad (96 en años de perro), y lleno esos años con mucho amor y risas. Era mi bebe antes de que este bebe en mi vientre llegara. Estoy muy triste, pero sé que esta fuera de su sufrimiento. Cualquiera que me conociera, conocía a jinxy. El será extrañado por muchos años. Te amo jinxy.