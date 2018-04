Eva Longoria recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El próximo 16 de abril, la actriz Eva Longoria recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; los voceros de la Cámara de Comercio de Hollywood dieron a conocer la noticia.

Será la número 2633 en estar en la codiciada acera en el mundo, además de que su estrella se encontrará muy cerca del teatro Chino de Hollywood.

Dear Wednesday, bring on the Sunshine Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el Abr 4, 2018 at 9:41 PDT

La protagonista de la serie 'Esposas desesperadas' es una de las famosas y directoras de televisión más populares de Hollywood.

La productora de la ceremonia, Ana Martínez, mencionó que Longoria encarna a la mujer que trabaja duro en su oficio y al mismo tiempo se involucra en asuntos mundiales.

'Estamos orgullosos de agregar a esta popular actriz en nuestro histórico Paseo de la Fama', añadió.

Eva Longoria fue nominada al Globo de Oro, Screen Actors Guild y actriz ganadora del premio ALMA, productora, directora, empresaria, filántropa y actriz de 'Desperate Housewives'.

La actriz coprotagoniza Overboard junto a Anna Faris y Eugenio Derbez, y además tiene otros dos largometrajes, Dog Days y All-Star Weekend, que se estrenarán este año.

El año pasado actuó junto a Demián Bichir en el Lowriders, que analiza las vidas de entusiastas de la cultura low-riding en las comunidades latinas de Los Ángeles.

Longoria interpretó a Gabrielle Solís en la exitosa serie de ABC y en la serie ganadora de tres Globos de Oro Desperate Housewives, que funcionó durante ocho temporadas, y fue el programa más popular en su presentación demográfica en 208 países con una audiencia de 120 millones de espectadores.

Longoria dirige y produce la serie de comedia nominada al Premio Emmy Black-ish, protagonizada por Tracee Ellis Ross; The Mick, de FOX, protagonizada por Kaitlin Olson y nominada al Globo de Oro; Jane the Virgin, protagonizada por Gina Rodriguez, y la nueva serie de FOX LA to Vegas, protagonizada por Dylan McDermott.