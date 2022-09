Eva Daniela, novia de Juan Osorio, asegura que él es un hombre muy maduro

En La Verdad Noticias te hemos compartido el revuelo que ha causado la relación amorosa entre Juan Osorio y Eva Daniela, la joven actriz tiene tan solo 27 años de edad, pero ha asegurado que ama mucho al productor y espera seguir con él por muchos años.

Las recientes declaraciones de la joven surgieron porque le cuestionaron sobre el tatuaje que se hizo el ex de Niurka, aunque los reporteros le preguntaron si ella se tatuaría el nombre de su novio y dijo: "Pues todo puede pasar, todo puede pasar". Expresó entre risas.

Eva Daniela dijo que a sus papás no les gustan los tatuajes, pero dejó en claro que es una mujer de valores y de familia, pero ella quedó feliz con el tatuaje que se hizo el productor, quien se tatuó la letra "D" en honor a su joven novia.

Novia de Juan Osorio reafirma su amor por el productor

Durante la entrevista con los medios, le preguntaron a la joven si hay algún problema con la diferencia de edades: "Yo también estoy muy contenta con él, a mí me encantaría durar toda mi vida con él, porque es un hombre al que yo amo con todo mi corazón". Dijo la actriz.

Eva Daniela de igual forma comentó sobre las experiencias en su vida y las de él: "Yo no he tenido hijos ni me he casado ni mucho menos, pero él es muy maduro y me sabe explicar muchas cosas y yo también he madurado mucho a lado de él". Comentó.

"Mis papás están contentos de que mi pareja sea Juan". Dijo Eva.

En las noticias de la farándula te compartimos que la diferencia de edades es de 38 años de edad, pero a pesar de ello, los padres de la actriz apoyan la relación de la joven, pues ella está segura que Juan la ama mucho y que ahora están disfrutando de su noviazgo.

¿Cuántas veces se ha casado Juan Osorio?

Juan tiene un romance con Eva Daniela

El productor Juan Osorio se ha casado en varias ocasiones. Se casó por primera vez con Ofelia Ávalos y tuvieron dos hijos, posteriormente se casó con Niurka pero se divorciaron, y su último matrimonio fue con Emireth Rivera con quien estuvo casado por 9 años.

