¿Euphoria, qué esperar del capítulo 4? tráiler revela pistas

¿Qué esperar del capítulo 4?

Los fans de Euphoria están muy ansiosos por ver el capítulo cuatro de la segunda temporada, el cual se llamará, “You Who Cannot See, Think of Those Who Can”. Este se estrena este 30 de enero a través de la plataforma HBO.

En este nuevo episodio, según lo que nos revela el tráiler, Rue comienza abriendo una maleta llena de droga que debe vender como parte de su nueva etapa como traficante.

“Dios, solo espero que Jules no se entere de lo que estoy a punto de hacer”, se le escucha a Zendaya.

Además, Cal (Eric Dane) está muy afectado con los cuestionamientos que su hijo Nate (Jacob Elordi) le hace sobre su vida, le dice que “seamos honestos, pues todos vivimos una doble vida.

Capítulo cuatro de Euphoria

Por otra parte, el triangulo amoroso entre Cassie, Nate y Maddie, revelará los claros y oscuros que padece.

“¿Sabías que te amaba? No hablo de obsesiones ni de peleas, estoy hablando de amor”, le dice Maddie a Nate en una escena que parece marcar el colapso definitivo entre ambos.

Por último observamos que en la fiesta de cumpleaños de Maddy, hay un acercamiento entre Jules y Elliot y parece crecer hasta el punto de volverse cómplices en un asunto delicado.

En la escena final, el personaje de la bella Zendaya, quien parece haber tocado fondo de verdad, entra en una iglesia, en lo que algunos dicen parece ser un funeral. Llorando, el personaje principal de la serie solo atina a decir te amo mientras toma una dosis fuerte de pastilla.

¿Dónde puedo ver Euphoria?

¿Dónde puedo ver Euphoria?

La famosa serie Euphoria está disponible en el canal y plataforma HBO, donde podrás ver hasta ahora la primera y tres capítulos de la segunda temporada ya que se estrenan cada domingo. Para poder verla sólo debes suscribirte HBO Max.

Esta serie ha causado controveria ya que algunas personas piensan que glorifican las adicciones y la violencia, pero aún así es una de las producciones más famosas de los últimos años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.