Eugenio Derbez declaró recientemente que la reina de las novelas fue su madre, la señora Silvia Derbez y no Victoria Ruffo, su ex esposa y madre de su hijo, José Eduardo, lo cual causó polémica en las redes sociales.

El famoso está en boca de todos al haber finalizado la segunda temporada de De Viaje con los Derbez por Amazon Prime Video ya que dentro del reality show realizó varias declaraciones que causaron controversia.

En una conversación de la familia, le preguntan a Eugenio que si odia a la reina de las telenovelas (refiriéndose a Victoria Ruffo) pero él arremete contra su ex y revela que ese título solo se lo merece su madre, Silvia Derbez, quien falleció en el año 2002.

¿Alessandra apoya a Eugenio Derbez?

Eugenio afirma que Silvia Derbez era la reina de las novelas y no Victoria Ruffo.

¡Eso no fue todo! Dentro de una conversación con Alessandra Rosaldo, su actual esposa, le explica el motivo de su odio y rencor hacia su ex y le pone de ejemplo que si él no le permitiera ver a Aitana (su hija) durante cinco años, también lo odiaría.

Alessandra lo apoyó y comprendió las fuertes razones de su odio a Victoria Ruffo pero le pide que lo deje atrás y dedique su tiempo a disfrutar de su familia, en especial de José Eduardo a quien ahora ve más seguido ya que tiene 29 años de edad y es libre de tomar sus decisiones.

¿Cómo han sido los últimos años para los Derbez?

El 2020 y 2021 han sido años difíciles para los Derbez ya que han pasado por muchas cosas y distintas polémicas, en especial Aislinn Derbez quien se separó de su esposo, Mauricio Ochmann mientras que Alessandra y Eugenio también tuvieron que ir a terapia para salvar su matrimonio.

Según lo que narran en De Viaje con los Derbez, su familia ya está regresando a la estabilidad, tanto así que Eugenio le pidió a Alessandra Rosaldo que se volvieran a casar y Aislinn se ve más feliz que nunca, disfrutando del éxito de sus marcas de cuidado personal y joyería.

